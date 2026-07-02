Араухо не хочет покидать «Барселону»

Дата публикации: 02-07-2026 10:45

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо намерен продолжить карьеру в каталонском клубе, несмотря на многочисленные слухи о возможном трансфере. По информации Cadena Ser, уругвайский футболист не рассматривает вариант ухода и рассчитывает остаться частью команды в новом сезоне.

Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство «Барселоны» готово рассмотреть продажу Араухо в рамках работы по оптимизации состава и финансового положения клуба. Уругвайский защитник назывался одним из кандидатов, чья продажа могла бы принести значительную прибыль.

Однако, как утверждает источник, в окружении футболиста убеждены, что оптимальным вариантом для него является продолжение выступлений за «Барселону». Сам Араухо полностью разделяет эту позицию и не планирует менять клуб нынешним летом.

Защитник выступает за основную команду с 2020 года и за это время стал одним из ключевых игроков оборонительной линии. Благодаря своим физическим данным, уверенной игре в единоборствах и лидерским качествам он долгое время считался одним из самых важных футболистов каталонского клуба.

Минувший сезон получился для уругвайца достаточно насыщенным. Во всех турнирах Араухо принял участие в 38 матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами. Несмотря на периодические проблемы со здоровьем и высокую конкуренцию за место в составе, защитник продолжал играть заметную роль в команде.

В последние месяцы вокруг футболиста появлялись различные сообщения, в том числе о возможных психологических трудностях. Однако сам Араухо публично не комментировал подобные публикации, а теперь, по данным Cadena Ser, сосредоточен исключительно на продолжении карьеры в «Барселоне».

Окончательное решение по будущему игрока будет зависеть не только от его желания, но и от позиции руководства клуба. Тем не менее на данный момент сам защитник не намерен искать новую команду и рассчитывает сохранить своё место в составе сине-гранатовых, несмотря на продолжающиеся разговоры о возможной перестройке и необходимости продажи ряда футболистов.