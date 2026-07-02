Сборная США пошутила над паузами на «водопой» с помощью ИИ

Дата публикации: 02-07-2026 10:47

Сборная США оригинально отреагировала на одно из самых обсуждаемых нововведений чемпионата мира 2026 года. На официальных страницах национальной команды в социальных сетях появилось изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, в котором с юмором обыгрываются обязательные паузы на «водопой».

На опубликованной картинке футболисты американской сборной вместо воды пьют пиво и едят хот-доги, а на заднем плане главный тренер команды готовит барбекю. Дополняет изображение графическая плашка «Hydration Break» («Пауза на водопой»), стилизованная под телевизионную трансляцию футбольного матча.

В публикации отдельно отмечено, что изображение полностью создано с помощью искусственного интеллекта и носит исключительно юмористический характер.

Паузы на «водопой» впервые были введены на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Согласно регламенту турнира, арбитры обязаны останавливать игру на 22-й и 67-й минутах, чтобы футболисты могли восполнить запас жидкости в условиях высоких температур.

Несмотря на объяснения организаторов, нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков. Многие поклонники футбола считают, что дополнительные остановки были введены не только из соображений безопасности игроков, но и ради появления новых рекламных пауз во время телетрансляций. Именно этот аспект стал предметом многочисленных шуток и обсуждений в социальных сетях.

Публикация сборной США быстро привлекла внимание пользователей и стала вирусной. Многие оценили самоиронию американской команды, тогда как другие увидели в посте тонкий намёк на коммерческую составляющую нового регламента чемпионата мира.

Тем временем американская сборная продолжает успешное выступление на турнире. Команда вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где её следующим соперником станет сборная Бельгии. Встреча определит одного из участников четвертьфинальной стадии мирового первенства.