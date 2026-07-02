Барбарез подвёл итоги вылета Боснии и Герцеговины с ЧМ-2026

Дата публикации: 02-07-2026 10:49

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал поражение своей команды от США в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Наставник признал силу соперника, но при этом отметил, что гордится выступлением своих футболистов на турнире, несмотря на вылет.

Встреча завершилась победой американской сборной со счётом 2:0. Хозяева чемпионата открыли счёт перед самым перерывом благодаря голу Фоларина Балогуна, а во втором тайме, несмотря на удаление автора первого мяча, сумели удержать преимущество и закрепили успех точным ударом Малика Тилльмана со штрафного.

После финального свистка Барбарез подчеркнул, что ещё до начала встречи понимал статус соперника.

«США изначально выглядели фаворитом — они принимают турнир и располагают сильным составом. Роли андердога мы не боялись. Меня не трогали слова Тима Ховарда и комментарии журналистов перед матчем. Босния — небольшая страна, такое бывает. Моим игрокам не требовалась дополнительная мотивация, когда на кону стоял выход в 1/8 финала.

Жаль, что не получилось воспользоваться численным преимуществом после 64-й минуты, но я доволен тем, как команда сражалась на этом турнире», — приводит слова Барбареза The Guardian.

Наставник отдельно отметил характер своих футболистов, которые до последних минут старались переломить ход встречи после того, как сборная США осталась вдесятером. Однако реализовать численное преимущество боснийской команде не удалось.

Несмотря на поражение, Барбарез положительно оценил выступление своих подопечных на мировом первенстве. По его мнению, команда показала самоотверженную игру и достойно представила страну на крупнейшем футбольном турнире.

Для сборной Боснии и Герцеговины чемпионат мира завершён, тогда как США продолжают борьбу за титул. В 1/8 финала американская команда встретится со сборной Бельгии, которая в драматичном матче обыграла Сенегал со счётом 3:2 в дополнительное время. Встреча состоится 7 июля и определит одного из участников четвертьфинала чемпионата мира 2026 года.