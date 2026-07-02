«Реал» готов продать Эдуарду Камавинга за €60 млн

Дата публикации: 02-07-2026 10:51

Мадридский «Реал» готов рассмотреть продажу полузащитника Эдуарду Камавинга в текущее летнее трансферное окно. По информации AS, руководство «Королевского клуба» уже определило сумму, за которую согласится расстаться с французским футболистом.

Сообщается, что мадридцы рассчитывают выручить за 22-летнего хавбека около 60 миллионов евро. Несмотря на высокий потенциал игрока, в клубе готовы отпустить его при поступлении предложения, соответствующего финансовым требованиям.

Интерес к Камавинга уже проявляют несколько ведущих европейских клубов. По данным источника, в подписании французского полузащитника заинтересованы миланский «Интер» и французский «ПСЖ», которые внимательно следят за развитием ситуации.

Кроме того, ранее «Реал» пытался использовать Камавинга в качестве части возможной сделки с «Манчестер Сити». Сообщалось, что мадридский клуб предлагал включить француза в переговоры по трансферу испанского полузащитника Родри, однако этот вариант не получил развития.

Минувший сезон получился для Камавинга достаточно насыщенным. Полузащитник провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Благодаря своей универсальности француз регулярно использовался как в центре поля, так и на других позициях, однако не всегда имел стабильное место в стартовом составе.

Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро. При этом «Реал» рассчитывает получить за своего игрока сумму, превышающую эту оценку.

Возможная продажа Камавинга может стать частью масштабной перестройки состава после неудачного сезона. В кампании-2025/2026 мадридский клуб не сумел завоевать ни одного трофея, что заставило руководство активизировать работу на трансферном рынке и пересмотреть будущее ряда футболистов.

Окончательное решение по будущему французского полузащитника будет зависеть от поступающих предложений. Если один из заинтересованных клубов согласится выполнить финансовые требования «Реала», Камавинга может сменить команду уже в ближайшие недели и стать одним из самых заметных участников нынешнего летнего трансферного окна.