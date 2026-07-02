Тренер Хорватии высоко оценил Роналду перед матчем ЧМ-2026

Дата публикации: 02-07-2026 22:44

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против национальной команды Португалии. Хорватский специалист высоко оценил уровень будущего соперника, отдельно отметив игру Криштиану Роналду и сильные стороны португальской команды.

По словам Далича, Португалия по праву считается одной из сильнейших сборных современности и обладает всеми качествами, необходимыми для борьбы за титул чемпиона мира.

«Это одна из лучших сборных мира. У них отличный тренер, который проделывает фантастическую работу. Он доказал это в Бельгии, а теперь и в Португалии. У них есть Роналду, который может забить в любой момент.

Главное достоинство Португалии — техническое мастерство и контроль мяча. Они действительно очень сильны в этом компоненте, способны создавать множество моментов и всегда стремятся владеть преимуществом», — приводит слова Далича Mundo Deportivo.

Наставник хорватской сборной подчеркнул, что его команда прекрасно понимает, с каким соперником ей предстоит встретиться. По его мнению, высокий уровень индивидуального мастерства португальских футболистов и их способность контролировать ход игры делают Португалию одним из главных фаворитов нынешнего мирового первенства.

Особое внимание Далич уделил Криштиану Роналду. Несмотря на возраст, капитан сборной Португалии продолжает оставаться ключевой фигурой команды и способен решить исход встречи одним эпизодом. Именно поэтому хорватской обороне предстоит уделить максимум внимания нейтрализации одного из лучших бомбардиров в истории мирового футбола.

Матч между сборными Португалии и Хорватии состоится 3 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени. Победитель противостояния продолжит борьбу за выход в четвертьфинал турнира и сделает ещё один шаг к завоеванию главного футбольного трофея планеты.