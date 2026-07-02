«Эвертон» заинтересовался полузащитником «Вильярреала» Папа Гейе

Дата публикации: 02-07-2026 22:47

Ливерпульский «Эвертон» рассматривает возможность подписания полузащитника «Вильярреала» и сборной Сенегала Папа Гейе в летнее трансферное окно. По информации TEAMtalk, мерсисайдский клуб видит в 27-летнем футболисте идеальную замену Идриссе Гана Гейе, который находится в шаге от ухода из команды.

Руководство «ирисок» активно работает над поиском нового опорного полузащитника и высоко оценивает игровые качества сенегальца. В клубе считают, что опыт Папа Гейе и его универсальность помогут безболезненно компенсировать возможную потерю одного из лидеров средней линии.

Интерес к футболисту значительно усилился после его выступления на чемпионате мира 2026 года. Полузащитник стал одним из ключевых игроков сборной Сенегала, несмотря на то что африканская команда завершила борьбу на стадии 1/16 финала, уступив Бельгии в драматичном матче со счётом 2:3 в дополнительное время.

Однако «Эвертон» — далеко не единственный претендент на опытного хавбека. По данным источника, за развитием ситуации внимательно следят ещё несколько клубов английской Премьер-лиги. В числе заинтересованных называются «Кристал Пэлас», «Брайтон» и «Сандерленд», что может существенно осложнить переговоры для мерсисайдцев.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере Папа Гейе. Во всех турнирах за «Вильярреал» он провёл 39 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Помимо статистики, сенегалец традиционно выделялся большим объёмом работы, высокой надёжностью в центре поля и умением одинаково эффективно действовать как при разрушении атак соперника, так и при начале собственных наступлений.

В «Эвертоне» понимают, что затягивать переговоры нежелательно. Высокий интерес со стороны других английских клубов может привести к росту конкуренции за футболиста, поэтому руководство «ирисок» намерено в ближайшее время определиться с окончательной позицией и, при положительном решении, приступить к предметным переговорам с «Вильярреалом».

Если сделка состоится, Пап Гейе станет одним из ключевых приобретений «Эвертона» этим летом и получит возможность продолжить карьеру в Премьер-лиге, где его опыт и игровые качества могут стать важным фактором в борьбе команды за более высокие позиции в новом сезоне.