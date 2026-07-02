«Бавария» отказалась выкупать Николаса Джексона у «Челси»

Дата публикации: 02-07-2026 22:49

Мюнхенская «Бавария» официально объявила, что нападающий Николас Джексон покидает команду и возвращается в лондонский «Челси». Немецкий клуб принял решение не активировать опцию выкупа, предусмотренную условиями арендного соглашения.

Руководство «Баварии» определилось с будущим сенегальского форварда ещё несколько месяцев назад. Несмотря на положительную оценку игры Джексона со стороны главного тренера Венсана Компани, клуб не счёл возможным выкупать футболиста на предложенных условиях.

По имеющейся информации, решающим фактором стала стоимость трансфера. Для оформления полноценного перехода «Баварии» необходимо было выплатить «Челси» 64 миллиона евро, однако руководство мюнхенского клуба посчитало эту сумму слишком высокой и отказалось от сделки.

При этом работа Джексона не вызывала серьёзных нареканий у тренерского штаба. Венсан Компани был доволен отношением игрока к делу, его вкладом в результаты команды и выступлениями на протяжении сезона. Тем не менее финансовые соображения оказались определяющими при принятии окончательного решения.

Теперь будущее 24-летнего нападающего вновь находится в руках «Челси». Лондонскому клубу предстоит определить дальнейшую судьбу футболиста: оставить его в составе, вновь отправить в аренду или рассмотреть предложения о полноценном трансфере.

Сезон-2025/2026 в составе «Баварии» получился для Джексона достаточно продуктивным. Форвард провёл 34 матча во всех турнирах, отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, регулярно получая игровую практику и демонстрируя свою эффективность в атаке.

Возвращение сенегальца в Лондон может стать одной из заметных тем нынешнего трансферного окна. Руководству «Челси» предстоит решить, вписывается ли Джексон в планы команды на следующий сезон, или же клуб попытается найти для него новый вариант продолжения карьеры. В любом случае нападающий возвращается после сезона, в котором сумел подтвердить свою конкурентоспособность на высоком европейском уровне.