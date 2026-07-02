«Тоттенхэм» подписал Матеуша Фернандеша за €99 млн

Дата публикации: 02-07-2026 22:52





«Тоттенхэм» официально завершил один из самых громких трансферов нынешнего лета, подписав полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша. Лондонский клуб согласился выполнить финансовые требования «молотобойцев» и оформил переход португальского хавбека.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» оценил своего футболиста в 99 миллионов евро. Именно эта сумма стала причиной отказа «Манчестер Юнайтед» от продолжения переговоров — руководство манкунианцев посчитало стоимость игрока завышенной и вышло из борьбы за его подписание.

В отличие от «Юнайтед», «Тоттенхэм» принял условия «Вест Хэма» и выплатил необходимую сумму, успешно завершив сделку. Таким образом, «шпоры» сумели опередить конкурентов и заполучили одного из самых востребованных молодых полузащитников английской Премьер-лиги.

Фернандеш провёл сильный сезон в составе «Вест Хэма». В кампании-2025/2026 он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. Благодаря стабильной игре португалец привлёк внимание сразу нескольких ведущих клубов.

На момент перехода контракт полузащитника с «Вест Хэмом» действовал до лета 2030 года, что позволяло лондонскому клубу занимать сильную позицию на переговорах. При этом, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляла 50 миллионов евро, однако высокий спрос на игрока и длительный срок соглашения существенно увеличили сумму трансфера.

В «Тоттенхэме» рассчитывают, что Фернандеш станет одним из ключевых игроков центра поля и поможет команде решать самые амбициозные задачи в новом сезоне. Для самого португальца переход открывает новую главу в карьере и возможность проявить себя в составе клуба, который намерен бороться за самые высокие места как в Премьер-лиге, так и на европейской арене.