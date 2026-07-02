Витинья: надеюсь, завтра для Модрича будет грустный день

Дата публикации: 02-07-2026 22:55

Полузащитник сборной Португалии Витинья поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата мира 2026 года против Хорватии и рассказал о своём отношении к капитану соперников Луке Модричу. Футболист признался, что считает хорватского ветерана одним из своих главных ориентиров, однако подчеркнул, что в предстоящей встрече личные симпатии отойдут на второй план.

По словам полузащитника «Пари Сен-Жермен», он всегда восхищался игрой Модрича и даже успел обменяться с ним футболками после одного из предыдущих матчей.

«Модрич — идол для меня. Я играл против него и обменялся футболками, но не люблю говорить, похож я на него или нет. Надеюсь, завтрашний день будет более грустным для него», — приводит слова Витиньи ESPN.

Несмотря на уважение к одному из лучших полузащитников своего поколения, португалец отметил, что сейчас его главная цель — помочь своей команде добиться выхода в следующий раунд турнира.

Витинья является одним из ключевых игроков сборной Португалии на нынешнем чемпионате мира. 26-летний хавбек принял участие во всех матчах национальной команды и играет важную роль в организации атак и контроле мяча в центре поля.

Сборная Португалии завершила групповой этап на втором месте в группе K, а её соперником по стадии плей-офф стала Хорватия, которая также финишировала второй в группе L. Победитель предстоящего противостояния продолжит борьбу за главный трофей мирового первенства.

Матч Португалия — Хорватия обещает стать одним из самых интригующих на стадии плей-офф. В центре внимания окажется не только противостояние двух сильных европейских сборных, но и дуэль опытнейшего Луки Модрича с одним из ведущих полузащитников нового поколения — Витиньей, который не скрывает, что многому научился, наблюдая за игрой хорватской легенды.