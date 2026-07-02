Ван Дейк стал главной трансферной целью Рубена Аморима

Дата публикации: 02-07-2026 22:57

Новый главный тренер «Милана» Рубен Аморим начал формировать план усиления команды на летнее трансферное окно. По информации La Gazzetta dello Sport, главной целью португальского специалиста для перестройки линии обороны стал капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Аморим считает опытного нидерландского защитника идеальным кандидатом на роль лидера обороны «россонери». Именно ван Дейк, по данным источника, является главной «трансферной мечтой» нового наставника итальянского клуба.

Однако осуществить столь громкий переход будет крайне непросто. Одной из основных проблем остаётся финансовая сторона сделки. Сообщается, что 34-летний защитник получает в «Ливерпуле» около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 465 тысяч евро), и подобная зарплата может оказаться неподъёмной для «Милана».

Не менее серьёзным препятствием является позиция самого английского клуба. Руководство «Ливерпуля», как ожидается, не заинтересовано в расставании со своим капитаном и лидером обороны, особенно после того, как команда уже лишилась Ибраима Конате, который на правах свободного агента перебрался в мадридский «Реал».

Тем не менее контракт ван Дейка с мерсисайдцами действует лишь до лета 2027 года. Если соглашение не будет продлено, через год «Ливерпуль» рискует потерять ещё одного ключевого футболиста без компенсации, что теоретически может повлиять на позицию клуба в будущем.

Понимая всю сложность переговоров, Аморим уже подготовил альтернативный вариант. В качестве более реалистичного усиления обороны рассматривается центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу. Португальский специалист прекрасно знаком с возможностями 24-летнего футболиста, поскольку работал с ним на протяжении четырёх лет в Лиссабоне.

«Милан» уже демонстрирует серьёзные амбиции на трансферном рынке. Ранее клуб оформил рекордный в своей истории переход нападающего Гонсалу Рамуша из «Пари Сен-Жермен», а теперь намерен укрепить и защитную линию. В ближайшие недели станет ясно, решатся ли «россонери» предпринять попытку приобрести ван Дейка или сосредоточатся на более доступном варианте с Инасиу.