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Мбаппе уговаривает Олисе перейти в «Реал»

Дата публикации: 02-07-2026 22:59

 

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе лично участвует в попытках убедить своего партнёра по национальной команде Майкла Олисе перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, во время расположения французской сборной Мбаппе регулярно общается с вингером «Баварии» и старается убедить его продолжить карьеру в испанском гранде. Форвард считает, что Олисе способен значительно усилить атакующую линию «сливочных» и стать важной частью проекта мадридского клуба.

При этом окончательное решение футболист пока не принял. Сообщается, что после завершения чемпионата мира 2026 года Олисе намерен встретиться с руководством «Баварии», чтобы обсудить своё будущее и определить дальнейшие планы.

Интерес к французскому вингеру продолжает расти благодаря его выдающемуся сезону в Германии. В кампании-2025/2026 Олисе провёл 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Его результативность и стабильная игра сделали француза одним из лучших футболистов европейского сезона.

Вместе с «Баварией» Олисе завоевал титулы чемпиона Германии и обладателя Кубка страны. Кроме того, он был признан лучшим игроком мюнхенского клуба, получил награду лучшему футболисту Бундеслиги, а также стал лучшим французским легионером по версии Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).

Несмотря на успешное выступление в составе «Баварии», будущее 24-летнего вингера остаётся предметом активных обсуждений. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет мадридский «Реал», однако официальных переговоров между клубами пока не подтверждалось.

В настоящее время Мбаппе и Олисе полностью сосредоточены на выступлении за сборную Франции. «Трёхцветные» продолжают борьбу на чемпионате мира 2026 года и готовятся к матчу 1/8 финала против Парагвая. После завершения турнира вопрос будущего Олисе может стать одной из самых обсуждаемых тем летнего трансферного окна.

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