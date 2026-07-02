Голкипер «Арсенала» Кепа хочет сменить клуб ради игровой практики

Дата публикации: 02-07-2026 23:02

Голкипер «Арсенала» Кепа Аррисабалага намерен покинуть лондонский клуб в текущее летнее трансферное окно. Как сообщает TEAMtalk, 31-летний испанец уже уведомил руководство «канониров» о своём желании сменить команду, чтобы получить стабильную игровую практику в качестве основного вратаря.

Кепа присоединился к «Арсеналу» прошлым летом, перейдя из «Челси» за пять миллионов фунтов стерлингов. Однако закрепиться в стартовом составе ему не удалось. На протяжении сезона испанец оставался дублёром Давида Райи, который сохранил статус первого номера и второй год подряд стал обладателем «Золотой перчатки» английской Премьер-лиги.

В кампании-2025/2026 Аррисабалага принял участие лишь в 12 матчах во всех турнирах. При этом в чемпионате Англии он появился на поле всего один раз. Несмотря на профессиональное отношение к роли запасного голкипера, вратарь рассчитывал получать значительно больше игрового времени.

По информации источника, в «Арсенале» с пониманием относятся к позиции футболиста и готовы рассмотреть его продажу, если поступит предложение, соответствующее финансовым ожиданиям клуба.

Интерес к опытному испанскому голкиперу уже проявляют представители итальянской Серии А. Сообщается, что «Ювентус» и «Наполи» внимательно следят за ситуацией и уже сделали первые запросы относительно возможного трансфера.

Ожидаемый уход Кепы заставил руководство «Арсенала» заранее заняться поиском нового резервного вратаря. В шорт-лист клуба вошли сразу четыре кандидата. Среди них — бывший голкипер «Лидса» Иллан Мелье, который сейчас находится в статусе свободного агента, экс-вратарь «Интера» и сборной Швейцарии Ян Зоммер, австралиец Мэтью Райан, ранее уже защищавший цвета «Арсенала», а также немец Штефан Ортега, имеющий опыт выступлений за «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» в Премьер-лиге.

Окончательное решение по будущему Аррисабалаги ожидается в ближайшие недели. Если один из заинтересованных клубов согласится выполнить требования «Арсенала», испанский вратарь сможет начать новый этап карьеры и вновь получить возможность регулярно выходить на поле в роли основного голкипера.