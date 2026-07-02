«Барселона» готова продать Жюля Кунде за €65 млн

Дата публикации: 02-07-2026 23:04

«Барселона» готова рассмотреть продажу защитника Жюля Кунде в нынешнее летнее трансферное окно. По информации Diario Sport, руководство каталонского клуба пересмотрело свои финансовые требования и снизило стоимость французского футболиста до 65 миллионов евро.

Сообщается, что новая цена устраивает сразу нескольких представителей английской Премьер-лиги. Наиболее предметный интерес к защитнику проявляют «Челси» и «Ливерпуль», которые продолжают внимательно следить за выступлениями Кунде на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Франции.

Несмотря на активное внимание со стороны европейских грандов, сам футболист не намерен менять команду. По данным источника, Кунде хочет продолжить карьеру именно в «Барселоне» и не рассматривает уход как приоритетный вариант.

Желание остаться в Каталонии подтверждается и недавними действиями самого игрока. Прошлым летом француз продлил контракт с «Барселоной» до 2030 года, согласовав с клубом улучшенные финансовые условия. Это свидетельствует о его долгосрочных планах, связанных с сине-гранатовыми.

Тем не менее финансовая ситуация «Барселоны» по-прежнему вынуждает руководство внимательно рассматривать предложения по ряду ведущих игроков. Продажа Кунде за 65 миллионов евро могла бы существенно укрепить бюджет клуба и предоставить дополнительные возможности для работы на трансферном рынке.

Жюль Кунде выступает за «Барселону» с 2022 года, когда перебрался из «Севильи». Тогда каталонцы заплатили за французского защитника 50 миллионов евро, ещё 10 миллионов были предусмотрены в виде бонусов. За время выступлений в Испании он стал одним из ключевых игроков обороны благодаря своей универсальности, регулярно действуя как в центре защиты, так и на правом фланге.

Окончательное решение по будущему Кунде будет зависеть сразу от нескольких факторов. С одной стороны, «Барселона» готова отпустить игрока при выгодном предложении, с другой — сам защитник не выражает желания покидать клуб. Если «Челси» или «Ливерпуль» перейдут к официальным переговорам, именно позиция футболиста может стать определяющей в судьбе потенциального трансфера.