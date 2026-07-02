Сборную Нидерландов могут возглавить тен Хаг или Слот

Дата публикации: 02-07-2026 23:08

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эрик тен Хаг входит в число основных претендентов на пост наставника сборной Нидерландов. Об этом сообщил журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, руководство Королевской футбольной ассоциации Нидерландов рассматривает сразу несколько кандидатур на замену Рональду Куману. Помимо тен Хага, одним из главных претендентов на должность считается бывший наставник «Ливерпуля» Арне Слот.

Поиск нового главного тренера начался после официального объявления об уходе Кумана. 1 июля Королевская футбольная ассоциация Нидерландов сообщила, что специалист покинет национальную команду после окончания срока своего контракта, который истекает 31 июля. Решение было принято вскоре после неудачного выступления «оранжевых» на чемпионате мира 2026 года, где команда завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала.

Для Эрика тен Хага потенциальное назначение может стать возвращением к активной тренерской деятельности. Последним местом его работы был леверкузенский «Байер», который нидерландский специалист возглавлял с июля по сентябрь 2025 года. За этот период команда провела под его руководством всего три официальных матча.

До этого тен Хаг добился серьёзных успехов в «Аяксе», где завоевал несколько титулов чемпиона Нидерландов и вывел амстердамский клуб в полуфинал Лиги чемпионов. Позже он возглавил «Манчестер Юнайтед», где также выиграл несколько трофеев, хотя его работа в Англии сопровождалась неоднозначными результатами.

Арне Слот также обладает серьёзным опытом работы на высоком уровне. После успешного периода в «Фейеноорде» он возглавил «Ливерпуль», с которым стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. Благодаря современному игровому стилю и умению развивать молодых футболистов Слот считается одним из самых востребованных специалистов из Нидерландов.

Окончательное решение по новому главному тренеру национальной команды пока не принято. В ближайшие недели федерация продолжит консультации с кандидатами, после чего определится со специалистом, которому предстоит начать подготовку сборной к следующим международным турнирам.