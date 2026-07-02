Глава Ла Лиги Хавьер Тебас жёстко высказался о жалобах «Реала»

Дата публикации: 02-07-2026 23:10

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал решение мадридского «Реала» направить в УЕФА отчёт, посвящённый предполагаемым судейским ошибкам в пользу «Барселоны» на фоне продолжающегося расследования по делу Негрейры. Руководитель испанской лиги с иронией отнёсся к инициативе мадридского клуба и заявил, что именно «Реал» меньше других имеет основания жаловаться на работу арбитров.

По словам Тебаса, он пока не ознакомился с содержанием документа, однако уже проявляет к нему большой интерес.

«Я его ещё не видел [отчёт], но мне очень хочется прочитать. Хочу посмотреть, с какого года они жалуются, жалуются ли они на ошибки, допущенные против всех клубов, включая сам "Реал" Мадрид. Если кто и не может жаловаться на судейские ошибки, так это "Реал" Мадрид», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Высказывание главы Ла Лиги стало очередным эпизодом в публичной полемике вокруг дела Негрейры, которое остаётся одной из самых обсуждаемых тем в испанском футболе.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» были предъявлены обвинения, связанные с выплатами бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Хосе Марии Негрейре. По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год каталонский клуб перечислил ему около 8,4 миллиона евро.

В «Барселоне» настаивают, что эти выплаты были законными и касались исключительно консультационных услуг. По версии клуба, Негрейра готовил технические отчёты о работе судей и анализировал арбитраж для внутреннего использования. Сам бывший функционер также неоднократно отрицал обвинения в подкупе и утверждал, что никогда не оказывал влияния на назначение судей или их решения.

Несмотря на продолжающееся расследование, дело Негрейры остаётся предметом оживлённых дискуссий в испанском футболе. Решение «Реала» обратиться в УЕФА с собственным отчётом лишь усилило напряжённость между двумя крупнейшими клубами страны, а заявление Хавьера Тебаса наверняка станет ещё одним поводом для новых споров вокруг одной из самых резонансных историй последних лет.