Нагельсману предложили €7 млн за добровольную отставку
Будущее главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана оказалось под серьёзной угрозой после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Как сообщает Bild, наставник провёл трёхчасовую встречу с руководством Федерации футбола Германии (DFB), по итогам которой вероятность его ухода значительно возросла.
По информации источника, представители DFB предложили 38-летнему специалисту добровольно покинуть занимаемый пост. Чтобы урегулировать вопрос без длительных переговоров, федерация готова выплатить Нагельсману компенсацию в размере семи миллионов евро.
Отмечается, что стороны подробно обсудили итоги выступления национальной команды на мировом первенстве, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. После завершения встречи вероятность ухода тренера оценивается как очень высокая.
Нагельсман возглавляет сборную Германии с 2023 года. Его действующий контракт с DFB рассчитан до лета 2028 года, однако ранний вылет команды с чемпионата мира серьёзно ослабил позиции специалиста.
На турнире 2026 года немецкая сборная неожиданно завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти. Такой результат был воспринят руководством немецкого футбола как серьёзная неудача, поскольку минимальной задачей команды считался выход как минимум в четвертьфинал.
В последние дни немецкие СМИ неоднократно сообщали о возможной смене главного тренера. Среди кандидатов на освободившийся пост назывался бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который, по информации журналистов, готов рассмотреть предложение Немецкого футбольного союза в случае его поступления.
Окончательное решение по будущему Нагельсмана пока не объявлено. Однако, если стороны достигнут соглашения о расторжении контракта, сборная Германии в ближайшее время начнёт поиск нового наставника, которому предстоит подготовить национальную команду к следующим крупным международным турнирам.