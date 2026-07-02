Нагельсману предложили €7 млн за добровольную отставку

Дата публикации: 02-07-2026 23:12

Будущее главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана оказалось под серьёзной угрозой после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. Как сообщает Bild, наставник провёл трёхчасовую встречу с руководством Федерации футбола Германии (DFB), по итогам которой вероятность его ухода значительно возросла.

По информации источника, представители DFB предложили 38-летнему специалисту добровольно покинуть занимаемый пост. Чтобы урегулировать вопрос без длительных переговоров, федерация готова выплатить Нагельсману компенсацию в размере семи миллионов евро.

Отмечается, что стороны подробно обсудили итоги выступления национальной команды на мировом первенстве, а также перспективы дальнейшего сотрудничества. После завершения встречи вероятность ухода тренера оценивается как очень высокая.

Нагельсман возглавляет сборную Германии с 2023 года. Его действующий контракт с DFB рассчитан до лета 2028 года, однако ранний вылет команды с чемпионата мира серьёзно ослабил позиции специалиста.

На турнире 2026 года немецкая сборная неожиданно завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти. Такой результат был воспринят руководством немецкого футбола как серьёзная неудача, поскольку минимальной задачей команды считался выход как минимум в четвертьфинал.

В последние дни немецкие СМИ неоднократно сообщали о возможной смене главного тренера. Среди кандидатов на освободившийся пост назывался бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, который, по информации журналистов, готов рассмотреть предложение Немецкого футбольного союза в случае его поступления.

Окончательное решение по будущему Нагельсмана пока не объявлено. Однако, если стороны достигнут соглашения о расторжении контракта, сборная Германии в ближайшее время начнёт поиск нового наставника, которому предстоит подготовить национальную команду к следующим крупным международным турнирам.