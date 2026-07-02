Германия выпала из топ-10 рейтинга ФИФА после провала на ЧМ-2026

Дата публикации: 02-07-2026 23:16

Сборная Германии покинула первую десятку рейтинга ФИФА после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. Сенсационный вылет на стадии 1/16 финала привёл к заметному падению позиций немецкой национальной команды в мировой классификации.

На мировом первенстве бундестим неожиданно уступила сборной Парагвая. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканские футболисты, победившие со счётом 4:3.

Это поражение дорого обошлось Германии. После обновления рейтинга ФИФА команда потеряла сразу две позиции и теперь занимает лишь 12-е место, впервые за долгое время оказавшись за пределами первой десятки сильнейших сборных мира.

Неудачное выступление стало серьёзным ударом для немецкого футбола. Перед началом турнира сборная Германии рассматривалась как один из претендентов на высокие места, однако уже первый матч плей-офф оказался для команды последним.

Последствия провала затронули не только рейтинг ФИФА. В Германии активно обсуждается будущее главного тренера Юлиана Нагельсмана. По сообщениям местных СМИ, руководство Федерации футбола Германии уже предложило специалисту добровольно покинуть свой пост, а среди возможных кандидатов на замену называют бывшего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Тем временем сборная Парагвая продолжает своё успешное выступление на чемпионате мира. После сенсационной победы над Германией команда вышла в 1/8 финала, где её следующим соперником станет сборная Франции.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале предыдущего мирового первенства в Катаре победила Францию в серии пенальти после ничьей со счётом 3:3.