Перес попросил Роналдо убедить Винисиуса продлить контракт с «Реалом»

Дата публикации: 02-07-2026 23:18

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предпринял ещё один шаг, чтобы сохранить в команде одного из своих лидеров. По информации Defensa Central, глава «Королевского клуба» попросил легендарного бразильского нападающего Роналдо помочь убедить Винисиуса Жуниора подписать новый контракт.

Действующее соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года, однако переговоры о его продлении пока не принесли результата. Главной причиной разногласий, по данным СМИ, остаются финансовые условия нового договора.

Источник отмечает, что Роналдо не принимает непосредственного участия в официальных переговорах между клубом и представителями футболиста. Его роль заключается в неформальном общении с соотечественником. Перес рассчитывает, что авторитет двукратного чемпиона мира поможет убедить Винисиуса принять предложение «Реала».

Президент мадридского клуба считает, что мнение Роналдо, который остаётся одной из самых уважаемых фигур в истории бразильского футбола, может оказать серьёзное влияние на решение 25-летнего вингера. Именно поэтому Перес решил использовать хорошие отношения легендарного форварда с игроком сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что основным препятствием на пути к подписанию нового контракта являются требования Винисиуса по заработной плате. Футболист рассчитывает получить улучшенные финансовые условия, соответствующие его статусу одного из лидеров команды.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года и за это время стал одним из символов клуба. За семь сезонов бразилец провёл 375 матчей во всех турнирах, забил 128 голов и отдал 100 результативных передач. За этот период он выиграл с мадридцами множество престижных трофеев, включая чемпионаты Испании и Лигу чемпионов.

В руководстве «Реала» рассчитывают как можно скорее урегулировать ситуацию и сохранить одного из ключевых игроков на долгие годы. Поэтому клуб использует не только официальные переговоры, но и влияние авторитетных бывших футболистов, надеясь, что участие Роналдо поможет сторонам найти компромисс и избежать затягивания переговорного процесса.