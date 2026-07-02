В УЕФА не будут удалять игроков за прикрытый рот во время споров

Дата публикации: 02-07-2026 23:21

УЕФА не станет применять новое правило ФИФА, предусматривающее удаление футболистов за прикрывание рта во время общения с соперниками в конфликтных ситуациях. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Европейский футбольный союз уже уведомил национальные ассоциации, что не намерен следовать практике, введённой ФИФА на чемпионате мира 2026 года. Вместо автоматических красных карточек арбитрам турниров под эгидой УЕФА будет рекомендовано действовать более гибко и учитывать конкретные обстоятельства каждого эпизода.

В организации подчеркнули, что подобное поведение по-прежнему может повлечь дисциплинарное наказание. Однако в большинстве случаев речь будет идти не об удалении, а о предупреждении.

Согласно рекомендациям УЕФА, если футболист намеренно прикрывает рот во время общения с соперником, пытаясь скрыть содержание разговора, судья может показать ему жёлтую карточку, расценив подобные действия как неспортивное поведение.

Новое правило ФИФА вызвало широкий резонанс после нескольких эпизодов на чемпионате мира 2026 года. На турнире сразу два игрока были удалены за подобное нарушение. Красные карточки получили полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон и защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье, которые во время словесных перепалок с соперниками прикрывали рот руками.

Решения арбитров вызвали активные дискуссии среди болельщиков, экспертов и представителей футбольного сообщества. Многие посчитали столь суровое наказание чрезмерным, особенно учитывая, что подобные действия ранее не влекли за собой удаления.

Позиция УЕФА фактически означает, что европейские клубные турниры и соревнования национальных сборных будут проводиться по более мягкой трактовке этого эпизода. Арбитрам рекомендовано использовать здравый смысл и применять жёлтые карточки лишь в случаях, когда действия игрока действительно можно квалифицировать как проявление неспортивного поведения, а не автоматически удалять футболистов с поля.