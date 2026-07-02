«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» заинтересовались Эль-Айнауи

Дата публикации: 02-07-2026 23:23

Полузащитник «Ромы» и сборной Марокко Нейл Эль-Айнауи может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. По информации TEAMtalk, интерес к 25-летнему футболисту проявляют сразу два гранда английского футбола — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Как сообщает источник, представители игрока уже провели предварительные переговоры с обоими клубами, обсудив возможные условия потенциального трансфера и доступность футболиста на рынке этим летом.

При этом «Рома» не исключает расставания с одним из своих полузащитников. Руководство римского клуба готово рассмотреть продажу Эль-Айнауи в случае поступления предложения, которое будет соответствовать ожиданиям итальянской стороны.

В последнее время интерес к марокканцу заметно вырос благодаря его стабильным выступлениям как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной. На чемпионате мира 2026 года Эль-Айнауи принял участие во всех четырёх матчах сборной Марокко, которая сумела выйти в плей-офф турнира. Несмотря на отсутствие результативных действий, полузащитник регулярно появлялся в стартовом составе и выполнял большой объём работы в центре поля.

Действующий контракт футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2030 года, поэтому итальянский клуб находится в сильной переговорной позиции и не испытывает необходимости срочно продавать игрока. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Эль-Айнауи составляет 23 миллиона евро, однако потенциальная сумма сделки может оказаться значительно выше с учётом интереса сразу нескольких клубов.

Для «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» марокканец рассматривается как вариант усиления центральной линии. Оба клуба продолжают работу над обновлением состава и изучают доступные возможности на трансферном рынке.

Ожидается, что после завершения чемпионата мира переговоры могут перейти в более активную фазу. Если английские клубы направят официальные предложения, именно позиция «Ромы» и финансовые условия сделки станут ключевыми факторами, определяющими будущее одного из лидеров сборной Марокко.