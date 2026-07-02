«Бенфика» и «Порту» заинтересовались форвардом киевского «Динамо»

Дата публикации: 02-07-2026 23:24

Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко оказался в сфере интересов сразу двух ведущих клубов Португалии. По имеющейся информации, за прогрессом 19-летнего украинского форварда внимательно следят «Бенфика» и «Порту», которые рассматривают возможность его приобретения.

На данный момент предметных переговоров между сторонами ещё не было. Ни один из португальских клубов пока не обращался с официальным предложением ни к руководству киевского «Динамо», ни к представителям самого футболиста. Однако источники отмечают, что первые контакты могут состояться уже в ближайшее время.

Интерес со стороны двух грандов португальского футбола объясняется впечатляющей игрой молодого нападающего в минувшем сезоне. В чемпионате Украины-2025/2026 Пономаренко продемонстрировал высокую результативность, забив 13 мячей в 15 матчах. Такая статистика позволила ему обратить на себя внимание европейских скаутов и закрепиться в числе самых перспективных молодых форвардов страны.

В «Бенфике» и «Порту» традиционно уделяют большое внимание поиску талантливых молодых игроков, способных в будущем принести пользу команде и значительно вырасти в цене. Именно поэтому кандидатура украинского нападающего вызывает серьёзный интерес у обоих клубов.

Для самого Пономаренко возможный переезд в чемпионат Португалии может стать важным этапом развития карьеры. За последние годы именно португальская лига стала одной из лучших площадок Европы для молодых талантов, многие из которых впоследствии переходили в ведущие клубы английской Премьер-лиги, Ла Лиги, Серии А и Бундеслиги.

Пока стороны находятся лишь на стадии предварительного изучения вариантов, однако развитие ситуации ожидается уже в ближайшие недели. Если интерес «Бенфики» или «Порту» перерастёт в официальные переговоры, Матвей Пономаренко может стать одним из самых заметных украинских игроков нынешнего летнего трансферного окна.