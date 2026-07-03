Испания уверенно обыграла Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 03-07-2026 00:31

Сборная Испании уверенно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, разгромив национальную команду Австрии со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США), а главным арбитром матча был швед Гленн Нюберг.

Испанская команда с первых минут завладела инициативой и регулярно создавала опасные моменты у ворот соперника. Уже на 29-й минуте защитник Марк Кукурелья отправил мяч в сетку, однако после просмотра эпизода арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение правил против голкипера сборной Австрии.

Несмотря на неудачу, испанцы быстро добились своего. На 36-й минуте Микель Оярсабаль оказался в нужном месте и точным ударом открыл счёт, выведя «Фурию Роху» вперёд ещё до перерыва.

Во втором тайме команда Луиса де ла Фуэнте продолжила контролировать ход встречи и не позволяла австрийцам рассчитывать на камбэк. На 66-й минуте преимущество испанцев увеличил Педро Порро, который успешно подключился к атаке и забил второй мяч своей команды.

Окончательную точку в матче поставил Оярсабаль. На 89-й минуте нападающий оформил дубль, доведя счёт до разгромного — 3:0. Форвард стал главным героем встречи и внёс решающий вклад в уверенный выход своей сборной в следующий раунд турнира.

Благодаря этой победе Испания пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с победителем противостояния между сборными Португалии и Хорватии. Предстоящий матч обещает стать одним из самых ярких на стадии плей-офф.

Испанская команда подошла к встрече с Австрией в статусе победителя группы H, набрав семь очков. Австрийцы, в свою очередь, заняли второе место в группе J с четырьмя очками и впервые в истории нового формата турнира вышли в стадию 1/16 финала. Однако продолжить борьбу за титул команде Ральфа Рангника не удалось — испанцы подтвердили статус одного из фаворитов мирового первенства, уверенно оформив путёвку в следующий раунд.