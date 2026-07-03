Португалия в драматичной концовке обыграла Хорватию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 03-07-2026 06:12

Сборная Португалии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв национальную команду Хорватии со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто (Канада), а главным арбитром матча был норвежец Эспен Эскос.

Команды провели напряжённый поединок с большим количеством спорных эпизодов и отменённых голов. Уже по ходу первого тайма Криштиану Роналду отправил мяч в сетку ворот хорватов, однако после проверки взятие ворот было отменено.

Тем не менее капитан португальской сборной всё же сумел отличиться. Роналду уверенно реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд, подтвердив статус лидера национальной команды.

Хорватия сумела восстановить равновесие благодаря точному удару опытного Ивана Перишича. Команда Златко Далича продолжала искать свои шансы и даже дважды поразила ворота соперника, однако оба забитых мяча были отменены. Особенно драматичным оказался эпизод на 90+13-й минуте, когда хорваты уже праздновали гол, но после вмешательства арбитров он не был засчитан.

Развязка наступила ещё раньше. На 90+4-й минуте нападающий Гонсалу Рамуш оказался в нужном месте и точным ударом принёс Португалии победу со счётом 2:1. Гол форварда оказался решающим и вывел команду Роберто Мартинеса в следующий раунд турнира.

Благодаря этой победе португальцы пробились в 1/8 финала чемпионата мира, где их ожидает одно из самых ярких противостояний стадии плей-офф — матч против сборной Испании, уверенно обыгравшей Австрию со счётом 3:0.

На групповом этапе Португалия заняла второе место в группе K. Команда разгромила Узбекистан (5:0), а также сыграла вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорватия также вышла в плей-офф со второго места в группе L, уступив Англии (2:4), но одержав победы над Панамой (1:0) и Ганой (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая в финале предыдущего турнира победила Францию в серии пенальти.