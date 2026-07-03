Гол сборной Хорватии на 90+13 минуте в ворота Португалии отменили благодаря датчику в мяче

Дата публикации: 03-07-2026 06:14

Драматичная концовка матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Португалии и Хорватии завершилась одним из самых обсуждаемых эпизодов турнира. Гол защитника Йошко Гвардиола на 90+13-й минуте был отменён благодаря технологии, встроенной в официальный мяч соревнований.

После розыгрыша атаки хорватская команда сумела отправить мяч в ворота соперника и сравнять счёт, однако судейская бригада не засчитала взятие ворот после проверки системой VAR.

Как выяснилось, ключевую роль в принятии решения сыграл датчик, встроенный в мяч. Именно он зафиксировал момент касания при передаче на Марио Пашалича. В этот момент полузащитник сборной Хорватии находился в положении вне игры. Получив мяч, Пашалич выполнил передачу на Йошко Гвардиола, который поразил ворота Португалии.

На основании данных полуавтоматической системы определения офсайда и информации, полученной от датчика в мяче, арбитр отменил гол из-за положения вне игры в начальной фазе атаки.

Этот эпизод стал одним из самых ярких примеров использования современных технологий на чемпионате мира 2026 года. Встроенный в мяч сенсор позволяет с высокой точностью фиксировать момент касания, что существенно помогает судьям при определении офсайдов в сложных игровых ситуациях.

Отмена гола стала решающим моментом встречи. Незадолго до этого победный мяч за Португалию забил Гонсалу Рамуш, благодаря чему команда Роберто Мартинеса одержала победу со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала мирового первенства.

В следующем раунде сборную Португалии ждёт принципиальное противостояние с Испанией. Хорватия же завершила своё выступление на турнире, несмотря на достойную игру и драматичную концовку, в которой её надежды на продолжение борьбы перечеркнуло решение, принятое с использованием современных технологий.