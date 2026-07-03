Криштиану Роналду вышел в футболке Диогу Жоты после матча ЧМ-2026

Дата публикации: 03-07-2026 06:16

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду трогательно почтил память своего бывшего партнёра по национальной команде Диогу Жоты после победы над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

После финального свистка Роналду появился в футболке с именем Диогу Жоты, отдав дань уважения нападающему, который трагически погиб в автокатастрофе 3 июля прошлого года. На момент гибели футболисту было всего 28 лет.

Жест капитана португальской сборной стал одним из самых эмоциональных моментов игрового дня на мировом первенстве. Роналду и Жота на протяжении нескольких лет вместе выступали за национальную команду Португалии и неоднократно помогали ей добиваться успехов на международной арене.

Сам матч против Хорватии завершился победой португальцев со счётом 2:1. Криштиану Роналду внёс весомый вклад в успех своей команды, реализовав пенальти и забив один из двух голов. Победный мяч в компенсированное время записал на свой счёт Гонсалу Рамуш.

Благодаря этой победе команда Роберто Мартинеса вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где её соперником станет сборная Испании. Будущий матч считается одним из самых ожидаемых противостояний стадии плей-офф.

На групповом этапе Португалия заняла второе место в квартете K, одержав победу над Узбекистаном (5:0), а также сыграв вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорватия также вышла в плей-офф со второго места в группе L, но завершила выступление на турнире после драматичного поражения от португальцев.

Память о Диогу Жоте остаётся важной для португальского футбола, а поступок Роналду стал символом уважения к бывшему партнёру по сборной, которого продолжают помнить и чтить как игроки национальной команды, так и многочисленные болельщики.