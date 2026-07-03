Роналду высказался о возможном завершении карьеры в сборной

Дата публикации: 03-07-2026 06:18

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал своё будущее после победы национальной команды над Хорватией в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Португальцы одержали победу со счётом 2:1 и вышли в следующий раунд турнира.

После финального свистка журналисты попросили капитана сборной ответить на вопросы о его дальнейших планах. Однако Роналду дал понять, что сейчас полностью сосредоточен на выступлении команды на мировом первенстве и не хочет отвлекаться на обсуждение своего будущего.

«Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу… У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьёй и приму лучшее решение.

Я больше не принимаю решений сгоряча, всё делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом», — сказал Роналду сразу после матча.

Высказывание португальца прозвучало на фоне многочисленных слухов о возможном завершении его международной карьеры после чемпионата мира. Ранее сестра футболиста Катя Авейру заявила, что нынешний турнир станет для Криштиану последним в составе национальной команды.

«Это его последний танец, насколько я знаю», — отмечала Авейру.

Сам Роналду не стал подтверждать или опровергать эту информацию, подчеркнув, что окончательное решение примет лишь после завершения мирового первенства. По словам форварда, он намерен спокойно обсудить ситуацию с семьёй и только затем объявить о своих дальнейших планах.

В матче против Хорватии капитан португальцев вновь сыграл ключевую роль, реализовав пенальти и помог своей команде добиться победы. Благодаря успеху сборная Португалии пробилась в 1/8 финала, где её следующим соперником станет национальная команда Испании.

Пока же все мысли Роналду связаны исключительно с борьбой за титул чемпиона мира. Лишь после окончания турнира легендарный нападающий обещает рассказать, какое решение примет относительно продолжения карьеры в сборной Португалии.