Роналду оценил игру Модрича после выхода Португалии в 1/8 финала

Дата публикации: 03-07-2026 06:20

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года поделился тёплыми словами в адрес капитана соперников Луки Модрича. Футболистов связывают долгие годы совместных выступлений за мадридский «Реал», где они стали обладателями множества престижных трофеев.

После финального свистка Роналду рассказал, что лично поздравил хорватского полузащитника и пожелал ему успехов в дальнейшем.

«Я много лет играл с Модричем, здорово видеть, что он до сих пор играет на таком высоком уровне. Я сказал ему после матча: "Поздравляю, Лука, удачи в дальнейшей карьере"», — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо.

Матч между Португалией и Хорватией завершился победой команды Роберто Мартинеса со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто, а главным арбитром был норвежец Эспен Эскос.

Роналду внёс весомый вклад в успех своей команды, реализовав пенальти. Победный мяч в компенсированное время забил Гонсалу Рамуш, который вывел португальцев в 1/8 финала мирового первенства.

Для Роналду и Модрича эта встреча стала очередной главой в истории их многолетнего футбольного соперничества и дружбы. Вместе они на протяжении многих лет выступали за «Реал», где сформировали одну из самых успешных команд современности, неоднократно выигрывая Лигу чемпионов, чемпионат Испании и другие престижные турниры.

После победы Португалия продолжит борьбу за титул чемпиона мира. В следующем раунде команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Испании, которая ранее уверенно переиграла Австрию со счётом 3:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, завоевавшая титул на турнире 2022 года в Катаре.