Сестра Роналду заявила, что ЧМ-2026 станет его последним турниром за сборную

Дата публикации: 03-07-2026 06:23

Сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру заявила, что нынешний чемпионат мира может стать последним международным турниром в карьере легендарного нападающего. Об этом сообщает Marca со ссылкой на Sport TV.

По словам Авейру, речь идёт именно о выступлениях за национальную команду. Она дала понять, что, насколько ей известно, после завершения мирового первенства Роналду планирует завершить международную карьеру.

«Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир. Я имею в виду сборную. По информации из надёжного источника, этот чемпионат мира станет его "последним танцем"», — сказала Катя Авейру.

При этом сам Криштиану Роналду пока официально не подтверждал информацию о завершении выступлений за сборную Португалии. Ранее форвард отмечал, что не собирается принимать поспешных решений и намерен обсудить своё будущее с семьёй после окончания чемпионата мира.

3 июля португальская национальная команда встретилась со сборной Хорватии в матче 1/16 финала мирового первенства. Роналду вышел на поле в стартовом составе и помог своей команде добиться победы со счётом 2:1, реализовав пенальти. Благодаря этому успеху Португалия вышла в 1/8 финала, где сыграет против сборной Испании.

На групповом этапе команда Роберто Мартинеса заняла второе место в квартете K. Португальцы разгромили Узбекистан (5:0), а также сыграли вничью со сборными ДР Конго (1:1) и Колумбии (0:0), после чего продолжили борьбу за титул в плей-офф.

Если информация, озвученная Катей Авейру, подтвердится, нынешний чемпионат мира станет последним крупным международным турниром в выдающейся карьере одного из лучших футболистов в истории мирового футбола. Однако окончательное решение о своём будущем Криштиану Роналду, как ожидается, объявит уже после завершения выступления сборной Португалии на ЧМ-2026.