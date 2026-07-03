Швейцария обыграла Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 03-07-2026 10:50

Сборная Швейцарии уверенно преодолела стадию 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв национальную команду Алжира со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада), а главным арбитром матча был аргентинец Яэль Фалькон Перес.

Швейцарцы с первых минут контролировали ход встречи и сумели воплотить своё преимущество в забитые мячи. Первый гол на свой счёт записал нападающий Брил Эмболо, который вывел европейскую команду вперёд и задал тон дальнейшему развитию событий.

Во втором тайме сборная Алжира пыталась переломить ход игры, однако надёжная оборона швейцарцев не позволила сопернику создать достаточное количество опасных моментов. Окончательный результат установил Дан Ндой, который отличился вторым голом и снял все вопросы о победителе встречи.

Победа со счётом 2:0 обеспечила сборной Швейцарии выход в 1/8 финала мирового первенства. Следующим соперником команды станет победитель противостояния между сборными Колумбии и Ганы.

На групповом этапе швейцарцы уверенно заняли первое место в группе B, подтвердив статус одного из самых организованных коллективов турнира. Алжирская сборная также достойно проявила себя, сумев пробиться в плей-офф с третьего места в группе J, однако продолжить борьбу за титул ей не удалось.

Команда Швейцарии продолжает демонстрировать надёжную игру как в обороне, так и в атаке, благодаря чему сохраняет хорошие шансы на успешное выступление в дальнейших стадиях чемпионата мира.

Мировое первенство 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире 2022 года в Катаре.