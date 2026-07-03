Стало известно, почему не засчитали гол Хорватии в матче с Португалией на 90+13-й минуте

Дата публикации: 03-07-2026 10:53

ФИФА официально разъяснила обстоятельства отменённого гола сборной Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Португалии. Организация подтвердила, что решение судейской бригады было принято на основании данных современной технологии Connected Ball Technology, встроенной в официальный мяч турнира.

Спорный эпизод произошёл на 13-й компенсированной минуте второго тайма. После розыгрыша атаки защитник Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку ворот сборной Португалии, однако главный арбитр встречи Эспен Эскос после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, зафиксировав положение вне игры у полузащитника Марио Пашалича.

В ФИФА пояснили, что ключевым моментом стало касание мяча нападающим сборной Хорватии Игором Матановичем во время борьбы за верховой мяч в штрафной площади. Именно после этого контакта мяч оказался у Пашалича, который находился в офсайде и затем выполнил передачу на Гвардиола.

«Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, официальный мяч чемпионата мира, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол.

Датчики IMU, размещённые внутри мяча Trionda, способны определять любое малейшее прикосновение, что предоставляет судьям беспрецедентный объём данных для принятия быстрых и точных решений», — говорится в официальном заявлении ФИФА.

Connected Ball Technology использует встроенные в мяч инерциальные датчики (IMU), которые фиксируют каждое касание с высокой точностью. Совместно с полуавтоматической системой определения офсайда эта технология помогает судьям максимально быстро и объективно принимать решения в сложных игровых эпизодах.

Отмена гола стала одним из ключевых моментов встречи. В итоге Португалия одержала победу со счётом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет против сборной Испании.

Для Хорватии поражение означало завершение выступления на турнире уже на стадии 1/16 финала. Это заметный шаг назад по сравнению с двумя предыдущими мировыми первенствами, где хорваты дошли до финала в 2018 году и до полуфинала на чемпионате мира 2022 года в Катаре.