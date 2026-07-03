Германия уволила Нагельсмана после провала на ЧМ-2026

Дата публикации: 03-07-2026 10:54

Сборная Германии официально осталась без главного тренера. Как сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на авторитетное немецкое издание Bild, Федерация футбола Германии (DFB) приняла решение отправить Юлиана Нагельсмана в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

38-летний специалист возглавлял бундестим с 2023 года. Несмотря на действующий контракт, рассчитанный до лета 2028 года, руководство DFB решило досрочно прекратить сотрудничество с тренером после сенсационного вылета команды уже на стадии 1/16 финала мирового первенства.

На чемпионате мира Германия неожиданно уступила сборной Парагвая. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы. Это поражение вызвало волну критики со стороны болельщиков, экспертов и немецких СМИ, после чего вопрос об отставке Нагельсмана стал лишь вопросом времени.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Германии готова выплатить специалисту компенсацию в размере семи миллионов евро за досрочное расторжение контракта.

Одновременно с известием об увольнении появились новости о возможном преемнике. По информации Фабрицио Романо, бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп открыт к возвращению в тренерскую деятельность и не возражает против работы со сборной Германии, если получит официальное предложение от DFB.

Клопп уже давно считается одним из самых авторитетных немецких специалистов современности. После успешной работы в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле», где он выиграл Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу и ряд других престижных трофеев, его кандидатура регулярно упоминается в качестве потенциального наставника национальной команды.

Теперь Федерация футбола Германии приступает к поиску нового главного тренера, которому предстоит вернуть сборную на прежний уровень после очередного разочарования на международной арене. Если переговоры с Клоппом завершатся успешно, именно он может стать человеком, которому доверят начало нового этапа в истории немецкого футбола.