«Бавария» официально подписала защитника сборной Германии Натаниэля Брауна

Дата публикации: 03-07-2026 21:15

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании одного из самых перспективных немецких защитников последних лет. Новым игроком действующего гранда Бундеслиги стал Натаниэль Браун, ранее выступавший за франкфуртский «Айнтрахт». Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2031 года, тем самым подтвердив серьезные планы клуба в отношении 23-летнего футболиста.

Переход Брауна стал одним из самых заметных трансферов нынешнего летнего окна в чемпионате Германии. По информации, появлявшейся ранее в европейских СМИ, сумма сделки составила около 55 миллионов евро. Если эти данные соответствуют действительности, трансфер станет одним из крупнейших для «Баварии» за последнее время и подчеркнет высокий статус защитника на европейском рынке.

За короткий период в составе «Айнтрахта» Браун сумел значительно повысить свою репутацию. Он присоединился к франкфуртскому клубу летом 2024 года и практически сразу стал важной фигурой в построении игры команды. Благодаря высокой скорости, надежным действиям в обороне и активному подключению к атакам защитник быстро закрепился в стартовом составе и привлек внимание ведущих клубов Европы.

Минувший сезон стал для футболиста одним из лучших в профессиональной карьере. Он принял участие в 42 официальных матчах во всех турнирах, продемонстрировав не только уверенную игру у своих ворот, но и серьезную эффективность впереди. На счету защитника четыре забитых мяча и шесть результативных передач — показатели, которые являются весьма достойными для игрока его амплуа и свидетельствуют о его универсальности.

Неудивительно, что стабильные выступления позволили Брауну заслужить вызов в национальную сборную Германии. На сегодняшний день он уже провел восемь матчей в составе бундестим, постепенно закрепляясь среди кандидатов на место в основной обойме национальной команды. Переход в «Баварию» может стать важным шагом в его дальнейшем развитии и повысить шансы на регулярные выступления за сборную.

Согласно оценкам аналитиков трансферного рынка, рыночная стоимость защитника составляет около 40 миллионов евро. Однако высокий спрос на игрока, его возраст, долгосрочные перспективы и успешный сезон сделали возможным заключение сделки на значительно более выгодных для «Айнтрахта» условиях.

В «Баварии» рассчитывают, что Браун усилит конкуренцию на флангах обороны и станет важной частью обновленного состава. Молодой немецкий защитник обладает всеми качествами, необходимыми для современного футбола: высокой работоспособностью, скоростью, тактической гибкостью и умением эффективно действовать как при обороне собственных ворот, так и при поддержке атакующих действий команды.

Подписание долгосрочного контракта до 2031 года говорит о том, что мюнхенский клуб рассматривает Брауна не как временное усиление, а как одного из игроков, вокруг которых будет строиться команда в ближайшие годы. Болельщики «Баварии» теперь с интересом будут ждать дебюта новичка, который уже в предстоящем сезоне может стать одним из ключевых исполнителей в составе немецкого гранда.