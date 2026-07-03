«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу Винисиуса Жуниора

Дата публикации: 03-07-2026 21:19

«Манчестер Юнайтед» намерен совершить один из самых громких трансферов нынешнего лета и всерьез рассматривает возможность подписания нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. По информации зарубежных СМИ, английский клуб уже определил бразильца в качестве главной цели на трансферном рынке и готов предпринять конкретные шаги для его приобретения.

Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Майкл Кэррик видит в Винисиусе футболиста, вокруг которого можно строить обновленную атакующую линию команды. Руководство клуба поддерживает позицию наставника и готово выделить значительные средства на потенциальную сделку, рассчитывая вернуть «Манчестер Юнайтед» в число ведущих клубов Европы.

По имеющейся информации, английский клуб уже подготовил официальное предложение, сумма которого составляет около 120 миллионов евро. Ожидается, что в ближайшие недели оно может быть направлено руководству мадридского «Реала». Если это произойдет, сделка станет одной из крупнейших в истории клуба и всего мирового футбола.

Интерес «Манчестер Юнайтед» усиливается на фоне неопределенности вокруг будущего самого Винисиуса. Несмотря на действующий контракт с мадридским клубом, рассчитанный до лета 2027 года, стороны пока не смогли договориться о его продлении. Переговоры продолжаются, однако, по данным СМИ, между игроком и руководством «Реала» сохраняются серьезные разногласия по финансовым условиям нового соглашения.

Главным камнем преткновения остается вопрос заработной платы. Бразильский нападающий рассчитывает получать оклад, сопоставимый с зарплатой Килиана Мбаппе, который считается одним из самых высокооплачиваемых футболистов мадридского клуба. Однако руководство «сливочных» пока не готово удовлетворить подобные требования, опасаясь нарушения существующей структуры зарплат и возможного роста финансовой нагрузки.

На этом фоне интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» выглядит вполне закономерным. Английский клуб стремится усилить состав исполнителем мирового уровня, способным существенно повысить атакующий потенциал команды. Винисиус уже давно входит в число лучших крайних нападающих планеты благодаря своей скорости, технике, умению обыгрывать соперников один в один и регулярно влиять на результат матчей.

В то же время вероятность осуществления подобного трансфера остается неоднозначной. В «Реале» по-прежнему рассматривают бразильца как одного из ключевых игроков настоящего и будущего команды, поэтому для начала переговоров испанскому клубу потребуется не только внушительное финансовое предложение, но и готовность самого футболиста сменить место продолжения карьеры.

Ожидается, что ближайшие недели станут определяющими для развития ситуации. Если переговоры между Винисиусом и «Реалом» не принесут результата, интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» может перейти в активную фазу. В этом случае английский клуб получит шанс побороться за одного из самых ярких футболистов современности, а потенциальная сделка рискует стать главным событием летнего трансферного окна.