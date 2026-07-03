Назначение Юргена Клоппа в сборную Германии оказалось под угрозой

Дата публикации: 03-07-2026 21:21

Перспектива назначения Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии столкнулась с серьезным препятствием. Несмотря на заинтересованность Немецкого футбольного союза и готовность самого специалиста возглавить национальную команду, реализация этого сценария напрямую зависит от переговоров с компанией Red Bull, с которой у тренера действует долгосрочный контракт.

После досрочного прекращения сотрудничества с Юлианом Нагельсманом именно Клопп считается главным претендентом на пост наставника бундестим. Однако оформить его назначение в кратчайшие сроки будет непросто. Причина заключается в том, что с 2025 года немецкий специалист занимает должность директора по международным связям Red Bull, а его действующее соглашение рассчитано до конца 2029 года.

По информации немецких СМИ, для перехода Клоппа в сборную Германии DFB придется провести отдельные переговоры с руководством Red Bull. При этом источники отмечают, что обсуждение условий досрочного прекращения сотрудничества может оказаться значительно сложнее, чем ожидалось первоначально.

Сообщается, что представители Red Bull не намерены безоговорочно отпускать одного из своих ключевых руководителей. Компания может потребовать финансовую компенсацию за досрочное расторжение контракта, размер которой, по предварительным данным, составит несколько миллионов евро. Такой вариант развития событий способен существенно осложнить процесс назначения нового главного тренера сборной.

Для Немецкого футбольного союза подобная ситуация является весьма необычной. Ранее организация никогда не выплачивала компенсацию за приглашение наставника национальной команды. Именно поэтому возможные дополнительные расходы становятся важным фактором, который может повлиять на итоговое решение сторон.

Несмотря на существующие сложности, сам Клопп, как сообщается, сохраняет желание возглавить сборную Германии. Работа с национальной командой давно считается одной из наиболее привлекательных возможностей в его карьере, а шанс руководить бундестимом многие специалисты называют логичным продолжением его профессионального пути после успешной многолетней работы в клубном футболе.

Напомним, после ухода из «Ливерпуля» немецкий специалист решил взять паузу в тренерской деятельности и сосредоточился на работе в структуре Red Bull. В новой должности он отвечает за развитие международных футбольных проектов компании, однако потенциальное предложение от DFB способно изменить его дальнейшие планы.

В настоящее время вероятность назначения Клоппа по-прежнему оценивается достаточно высоко, однако окончательное решение будет зависеть не только от желания самого тренера и Немецкого футбольного союза, но и от позиции Red Bull. Если сторонам удастся достичь компромисса по вопросу компенсации и условий досрочного прекращения сотрудничества, Клопп сможет возглавить сборную Германии уже в ближайшие месяцы. В противном случае DFB, не исключено, придется рассматривать альтернативные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды.