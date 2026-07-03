«Аякс» договорился с «Барселоной» об аренде Марка-Андре тер Штегена

Дата публикации: 03-07-2026 21:23

Марк-Андре тер Штеген в ближайшее время сменит клубную прописку и продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов. Голкипер «Барселоны» достиг договоренности о переходе в амстердамский «Аякс», а все ключевые детали будущей сделки уже согласованы между клубами и представителями футболиста. Таким образом, один из самых опытных вратарей европейского футбола вскоре начнет новый этап своей карьеры.

По имеющейся информации, немецкий голкипер присоединится к «Аяксу» на правах аренды. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года, что позволит футболисту получить длительную игровую практику и вновь стать основным вратарем команды после непростого периода в Испании. Сообщается также, что большую часть заработной платы тер Штегена в течение срока аренды возьмет на себя нидерландский клуб, что стало одним из ключевых условий достижения соглашения.

Для «Барселоны» эта сделка имеет сразу несколько преимуществ. Каталонский клуб сможет существенно сократить расходы на содержание одного из самых высокооплачиваемых игроков состава, одновременно предоставив опытному вратарю возможность регулярно выходить на поле. В последние месяцы будущее тер Штегена в стане сине-гранатовых неоднократно становилось предметом обсуждений, поэтому временный переход выглядит логичным решением для всех сторон.

Тер Штеген защищает ворота «Барселоны» с 2014 года и за это время стал одним из самых успешных голкиперов в истории клуба. Вместе с каталонцами он выиграл множество национальных и международных трофеев, неоднократно признавался одним из лучших вратарей мира и долгие годы оставался безоговорочным первым номером команды.

Однако минувший сезон оказался для немецкого футболиста крайне непростым. Вторую половину чемпионата-2025/2026 он провел в аренде в «Жироне», рассчитывая получить игровую практику после восстановления. Тем не менее травма не позволила ему полноценно проявить себя — в составе команды голкипер смог принять участие лишь в двух официальных матчах.

Теперь тер Штеген рассчитывает оставить неудачный период позади и вновь вернуться на высокий уровень. В «Аяксе» опытный вратарь должен стать важной фигурой обновленного состава и помочь команде успешно выступить как на внутренней арене, так и в еврокубках. В предстоящем сезоне амстердамский клуб примет участие в Лиге конференций, где руководство рассчитывает побороться за максимально высокие результаты.

Для самого тер Штегена этот переход может стать отличной возможностью вновь доказать свою состоятельность после череды травм и вернуть стабильную игровую практику. Если немецкому голкиперу удастся быстро набрать оптимальную форму и стать лидером «Аякса», аренда может стать одним из самых удачных решений как для самого футболиста, так и для двух клубов, оформивших эту сделку.