Неймар готов выйти в стартовом составе Бразилии против Норвегии

Дата публикации: 03-07-2026 21:25

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что Неймар полностью готов принять участие в предстоящем матче плей-офф чемпионата мира 2026 года против сборной Норвегии. По словам итальянского специалиста, лидер национальной команды уже набрал необходимые физические кондиции и способен провести на поле все 90 минут, если этого потребует ход встречи.

Вопрос о состоянии звездного нападающего остается одним из самых обсуждаемых в бразильской команде на протяжении всего мирового первенства. До настоящего момента Неймар практически не принимал участия в матчах турнира, появившись на поле лишь однажды. Это произошло в игре предыдущей стадии, где он вышел на замену и провел всего 14 минут. Ограниченное игровое время вызвало многочисленные вопросы со стороны болельщиков и журналистов относительно его физической готовности.

Анчелотти подчеркнул, что футболист, безусловно, недоволен тем, что не получает достаточной игровой практики, однако относится к сложившейся ситуации максимально профессионально. По словам наставника, Неймар ежедневно демонстрирует высокий уровень самоотдачи на тренировках, продолжает усердно работать и не создает никаких проблем внутри коллектива.

Особое внимание тренер уделил человеческим качествам своего подопечного. Анчелотти отметил, что нападающий пользуется большим уважением среди партнеров по национальной команде благодаря своему отношению к окружающим. По словам специалиста, Неймар всегда остается открытым, уважительно относится к каждому члену команды и сохраняет скромность, несмотря на статус мировой футбольной звезды.

Наставник бразильцев также подчеркнул, что влияние Неймара выходит далеко за рамки его действий непосредственно на футбольном поле. Опытный форвард играет важную роль в раздевалке, помогает поддерживать позитивную атмосферу в коллективе и служит примером для молодых игроков сборной. Именно поэтому тренерский штаб высоко ценит его вклад в жизнь команды независимо от количества проведенных минут.

В предстоящем матче против Норвегии Бразилия рассчитывает продолжить борьбу за шестой титул чемпиона мира. На предыдущей стадии турнира команда Анчелотти сумела одержать непростую победу над Японией со счетом 2:1, обеспечив себе место в следующем раунде соревнований. Теперь бразильцам предстоит встретиться с одним из самых организованных соперников турнира, а возможное возвращение Неймара в стартовый состав может стать важным фактором в борьбе за выход в четвертьфинал.

Чемпионат мира 2026 года проходит сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде — и завершится 19 июля. По мере приближения решающих стадий турнира значение каждого матча возрастает, поэтому возвращение в оптимальной форме такого футболиста, как Неймар, может существенно усилить шансы сборной Бразилии на успешное выступление и борьбу за главный трофей мирового футбола.