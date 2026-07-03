Ангелос Постекоглу официально возглавил саудовский «Аль-Наср»

Дата публикации: 03-07-2026 21:27

Саудовский «Аль-Наср» официально объявил о назначении Ангелоса Постекоглу на должность главного тренера команды. Опытный специалист подписал с клубом из Эр-Рияда контракт сроком на два года и уже в ближайшее время приступит к подготовке команды к новому сезону. Назначение стало одним из самых заметных событий летнего межсезонья в саудовском футболе, где ведущие клубы продолжают приглашать известных европейских тренеров и звезд мирового футбола.

Для Постекоглу этот этап станет новым вызовом в насыщенной тренерской карьере. За последние годы австралийский специалист успел поработать в нескольких сильных чемпионатах, зарекомендовав себя как сторонник атакующего футбола и наставник, умеющий быстро перестраивать игру своих команд. Руководство «Аль-Насра» рассчитывает, что именно эти качества помогут клубу добиться новых успехов как на внутренней арене, так и в международных турнирах.

Последним местом работы тренера был английский «Ноттингем Форест», который он покинул в октябре 2025 года. После этого Постекоглу некоторое время оставался без клуба, а теперь решил продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, где в последние годы значительно вырос уровень конкуренции благодаря масштабным инвестициям и приходу большого количества известных футболистов и специалистов.

На протяжении своей тренерской деятельности Постекоглу возглавлял сразу несколько заметных команд. Одним из важнейших этапов его карьеры стала работа со сборной Австралии, с которой он добился значительных успехов на международной арене. Затем специалист успешно проявил себя в шотландском «Селтике», где сумел построить доминирующую команду, завоевав два чемпионских титула, Кубок Шотландии и два Кубка шотландской лиги.

Не менее яркий след Постекоглу оставил и в английском футболе. Возглавляя «Тоттенхэм Хотспур», он сумел привести лондонский клуб к победе в Лиге Европы УЕФА, что стало одним из самых значимых достижений «шпор» за последние годы. Этот успех окончательно укрепил репутацию специалиста как тренера, способного добиваться результата на самом высоком уровне.

Теперь перед Постекоглу стоят новые задачи. «Аль-Наср» традиционно входит в число сильнейших клубов Саудовской Аравии и регулярно ставит перед собой максимальные цели. Руководство команды рассчитывает, что опыт австралийского наставника поможет коллективу бороться за чемпионский титул, национальные кубки и успешно выступать в азиатских клубных турнирах.

Заключение двухлетнего контракта свидетельствует о долгосрочных планах клуба и доверии к новому наставнику. Болельщики «Аль-Насра» ожидают, что Постекоглу сможет быстро адаптироваться к новым условиям, поставить команде узнаваемый стиль игры и вернуть клубу победы в крупнейших соревнованиях. Учитывая богатый опыт тренера и его достижения в предыдущих командах, это назначение вполне может стать одним из ключевых событий нового сезона в саудовском футболе.