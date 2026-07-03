«Бенфика» готова продать Анатолия Трубина за 40 миллионов евро

Дата публикации: 03-07-2026 21:29

Будущее голкипера сборной Украины Анатолия Трубина в лиссабонской «Бенфике» остается одной из самых обсуждаемых тем на трансферном рынке. Несмотря на то что украинский вратарь продолжает считаться важной частью команды, руководство португальского клуба не исключает возможности его продажи уже в ближайшее трансферное окно, если поступит предложение, соответствующее финансовым ожиданиям клуба.

По информации португальских СМИ, «Бенфика» готова рассмотреть варианты расставания с 24-летним футболистом при условии, что потенциальный покупатель предложит сумму около 40 миллионов евро. Именно такую стоимость в клубе считают справедливой с учетом возраста Трубина, его стабильной игры и дальнейших перспектив развития.

Главными претендентами на приобретение украинского голкипера называют представителей английской Премьер-лиги. Конкретные клубы пока не называются, однако интерес со стороны английских команд неудивителен. За последние сезоны Трубин сумел зарекомендовать себя как один из наиболее перспективных вратарей Европы, демонстрируя уверенную игру на линии ворот, надежные действия на выходах и высокий уровень самообладания в матчах самого высокого уровня.

Возможный трансфер выгоден не только «Бенфике». За развитием ситуации внимательно следят и в донецком «Шахтере», воспитанником которого является украинский голкипер. При продаже футболиста в португальский клуб летом 2023 года стороны предусмотрели специальное условие, согласно которому украинский клуб получит 40 процентов от суммы последующей перепродажи игрока. Если сделка действительно состоится за предполагаемые 40 миллионов евро, «Шахтер» сможет рассчитывать на значительные финансовые поступления, что станет серьезным усилением бюджета клуба.

Параллельно руководство «Бенфики» уже рассматривает возможные варианты на случай ухода основного вратаря. Главным кандидатом на роль первого номера считается Самуэл Соареш, который в настоящее время выступает за юношескую сборную Португалии и считается одним из самых талантливых молодых голкиперов страны. В клубе высоко оценивают его потенциал и готовы предоставить шанс проявить себя на взрослом уровне.

При этом в Лиссабоне понимают, что одного молодого вратаря может быть недостаточно для решения серьезных турнирных задач. Поэтому параллельно ведется поиск опытного голкипера, который сможет обеспечить необходимую конкуренцию, помочь Соарешу адаптироваться к роли основного вратаря и при необходимости заменить его в наиболее ответственных матчах.

На сегодняшний день окончательное решение относительно будущего Трубина не принято. Сам украинец продолжает готовиться к новому сезону, однако интерес со стороны английских клубов и готовность «Бенфики» рассматривать предложения создают предпосылки для одного из самых заметных трансферов с участием украинских футболистов этим летом. Если подходящее предложение действительно поступит, переход в один из клубов Премьер-лиги может стать для Трубина следующим важным шагом в карьере, а для «Бенфики» — возможностью получить существенную прибыль и начать обновление вратарской линии.