Натан Аке стал игроком «Фенербахче»

Дата публикации: 04-07-2026 00:11

Стамбульский «Фенербахче» официально объявил о подписании защитника сборной Нидерландов Натана Аке. Турецкий клуб подтвердил достижение соглашения с опытным футболистом, который после завершения выступлений на чемпионате мира 2026 года станет частью команды и начнет подготовку к новому сезону.

В официальном заявлении «Фенербахче» говорится, что все договоренности с игроком уже достигнуты, а сам Аке присоединится к коллективу после окончания отпуска. Перед этим защитник завершит участие в международном турнире и только затем отправится на тренировочный сбор команды, который пройдет в Австрии.

При этом руководство турецкого клуба не стало раскрывать финансовые детали сделки. Размер трансферной компенсации, а также срок подписанного контракта пока остаются неизвестными. Несмотря на это, переход уже считается одним из самых заметных приобретений «Фенербахче» в нынешнее летнее трансферное окно, поскольку речь идет о футболисте с большим опытом выступлений на самом высоком уровне.

За годы профессиональной карьеры Натан Аке успел поиграть за несколько известных европейских клубов. Первые серьезные шаги в большом футболе он сделал в системе лондонского «Челси», после чего успешно проявил себя в составе «Борнмута». Наибольших успехов защитник добился в «Манчестер Сити», где регулярно выступал в английской Премьер-лиге и еврокубках, завоевывая престижные командные трофеи и подтверждая статус одного из самых надежных оборонительных игроков Европы.

Минувший сезон также получился для Аке достаточно насыщенным. В общей сложности 31-летний защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, продолжая оставаться важной частью своих команд благодаря универсальности, тактической грамотности и умению одинаково эффективно действовать как в центре обороны, так и на левом фланге защиты.

В настоящее время футболист находится в расположении сборной Нидерландов, которая принимала участие в чемпионате мира 2026 года. Однако выступление национальной команды завершилось раньше ожидаемого: нидерландцы уступили сборной Марокко в матче 1/16 финала и покинули турнир. После окончания отпуска Аке сможет сосредоточиться на подготовке к дебютному сезону в чемпионате Турции.

Для «Фенербахче» приглашение столь опытного защитника является важным шагом в укреплении состава перед новым сезоном. Руководство клуба рассчитывает, что международный опыт Аке, его лидерские качества и высокий уровень игры помогут команде успешно бороться за чемпионский титул в турецкой Суперлиге, а также достойно выступить в еврокубках.

Болельщики стамбульского клуба возлагают большие надежды на новичка, который способен значительно повысить надежность обороны. Если Аке быстро адаптируется к новой команде и сохранит привычный уровень игры, его трансфер может стать одним из самых удачных приобретений «Фенербахче» за последние годы и сыграть ключевую роль в достижении высоких целей клуба в предстоящем сезоне.