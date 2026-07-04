Сборная США готовит новый долгосрочный контракт для Почеттино

Дата публикации: 04-07-2026 00:12

Федерация футбола США намерена сохранить Маурисио Почеттино во главе национальной команды на долгосрочную перспективу. По информации зарубежных СМИ, руководство американского футбола уже готовит новое соглашение для аргентинского специалиста, рассчитывая продолжить сотрудничество с ним сразу после завершения чемпионата мира 2026 года.

Сообщается, что новая сделка может быть рассчитана до лета 2030 года. Если стороны достигнут окончательной договоренности, Почеттино получит возможность руководить сборной не только в следующем цикле международных турниров, но и подготовить команду к чемпионату мира 2030 года. Действующий контракт тренера истекает 31 июля 2026 года, поэтому вопрос его продления становится одним из приоритетных для Федерации футбола США.

Почеттино возглавил американскую сборную в сентябре 2024 года и за сравнительно короткое время сумел выстроить конкурентоспособный коллектив. Под его руководством команда демонстрирует современный атакующий футбол, а результаты на домашнем чемпионате мира стали подтверждением правильности выбранного курса.

На мировом первенстве сборная США уверенно преодолела групповой этап. Американцы начали турнир с убедительной победы над Парагваем со счетом 4:1, затем обыграли Австралию — 2:0, а единственное поражение потерпели в матче против Турции, уступив со счетом 2:3. Несмотря на эту неудачу, команда успешно выполнила задачу по выходу в плей-офф.

В первом раунде матчей на выбывание сборная США уверенно справилась с Боснией и Герцеговиной, одержав победу со счетом 2:0. Этот результат позволил хозяевам турнира пробиться в 1/8 финала, где им предстоит серьезное испытание в противостоянии с одним из фаворитов мирового футбола — сборной Бельгии. Встреча состоится 7 июля и станет одной из центральных игр стадии плей-офф.

Именно успешное выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира считается одной из главных причин, по которым американская федерация хочет как можно быстрее продлить сотрудничество с Почеттино. Руководство высоко оценивает не только результаты команды, но и работу тренерского штаба по развитию молодых футболистов, улучшению качества игры и созданию боеспособного коллектива.

Для самого Почеттино продолжение работы со сборной США также может стать привлекательным вариантом. После многолетней карьеры в клубном футболе, где он возглавлял такие команды, как «Тоттенхэм», «Пари Сен-Жермен» и «Челси», аргентинский специалист получил возможность реализовать себя на уровне национальной команды и построить долгосрочный проект.

Если переговоры завершатся успешно, Почеттино останется у руля сборной США еще на несколько лет и сможет продолжить развитие команды, которая уже сегодня считается одним из самых перспективных коллективов Северной Америки. Продление контракта до 2030 года станет свидетельством полного доверия со стороны Федерации футбола США и подтверждением того, что именно с нынешним тренером связывают будущее национальной сборной.