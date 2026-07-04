Фабрицио Романо: Оливер Гласнер станет новым тренером «Ноттингем Форест»

Дата публикации: 04-07-2026 00:14

«Ноттингем Форест» находится на завершающей стадии смены главного тренера. В ближайшее время английский клуб должен официально объявить о назначении австрийского специалиста Оливера Гласнера, который ранее успешно работал с «Кристал Пэлас». По имеющейся информации, стороны уже согласовали основные условия сотрудничества, а официальное подтверждение ожидается в ближайшие дни.

Сообщается, что вместе с новым главным тренером в «Ноттингем Форест» перейдет и его проверенный тренерский штаб. Гласнер намерен работать с хорошо знакомыми ассистентами, что позволит быстрее внедрить собственные игровые идеи и ускорить адаптацию команды к новым требованиям. Кроме того, руководство клуба готово предоставить австрийцу более широкие полномочия, чем стандартные обязанности главного тренера.

Одной из особенностей будущего сотрудничества станет участие Гласнера в формировании трансферной стратегии клуба. По информации источников, специалист получит возможность влиять на подбор новичков и принимать участие в принятии ключевых кадровых решений. Такой подход свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны руководства «лесников», которое рассчитывает построить долгосрочный проект под руководством нового наставника.

Гласнер сменит на этом посту Витора Перейру, работавшего с командой с февраля 2026 года. Несмотря на относительно короткий период пребывания в клубе, португальскому специалисту удалось решить несколько важных задач. Под его руководством «Ноттингем Форест» сохранил место в английской Премьер-лиге, избежав вылета, а также добился исторического успеха на международной арене, пробившись в полуфинал Лиги Европы.

Тем не менее результаты в национальном чемпионате не позволили клубу рассчитывать на более высокие позиции. По итогам сезона «Ноттингем Форест» завершил выступление лишь на 16-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, что заставило руководство задуматься о необходимости нового этапа развития команды.

Оливер Гласнер считается одним из наиболее уважаемых специалистов в европейском футболе. За годы своей карьеры он неоднократно демонстрировал способность быстро выстраивать конкурентоспособные коллективы, уделяя большое внимание организации игры, дисциплине и эффективному использованию сильных сторон своих футболистов. Именно эти качества и привлекли руководство «Ноттингем Форест», которое рассчитывает добиться более стабильных результатов в чемпионате Англии.

Назначение австрийского тренера может стать важным шагом в развитии клуба. Помимо борьбы за сохранение места в Премьер-лиге, перед командой, вероятно, будут поставлены более амбициозные задачи, включая продвижение в верхнюю половину турнирной таблицы и успешное выступление в национальных кубковых соревнованиях.

Ожидается, что после официального объявления о назначении Гласнер сразу приступит к формированию состава на новый сезон. Его влияние на трансферную кампанию позволит «Ноттингем Форест» более целенаправленно усилить проблемные позиции, а совместная работа с собственным штабом должна помочь быстрее адаптировать команду к новым требованиям и повысить ее конкурентоспособность в одном из сильнейших чемпионатов Европы.