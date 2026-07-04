Организаторы ЧМ-2026 перенесли матч Англии и Мексики

Дата публикации: 04-07-2026 00:16

Организаторы чемпионата мира 2026 года внесли изменения в расписание одного из самых ожидаемых матчей стадии плей-офф. Поединок 1/8 финала между сборными Мексики и Англии пройдет в новое время. Решение было принято в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и угрозой грозы в столице Мексики.

Теперь встреча состоится в Мехико и начнется в 12:00 по местному времени, что соответствует 21:00 по московскому времени. Изначально стартовый свисток был запланирован значительно позже — в 3:00 по московскому времени. Изменение времени начала матча должно помочь организаторам снизить риски, связанные с возможными неблагоприятными погодными условиями, которые могли бы повлиять на проведение встречи и безопасность участников.

Однако перенос времени создает для футболистов совершенно новые условия. Если первоначально команды должны были играть в более прохладное время суток, то теперь им предстоит выйти на поле в разгар дня. Особенно серьезным испытанием это может стать для сборной Англии, которой придется адаптироваться не только к высокой температуре воздуха, но и к специфическим условиям высокогорья.

Матч пройдет на легендарном стадионе «Ацтека», расположенном на высоте около 2200 метров над уровнем моря. Разреженный воздух традиционно оказывает влияние на физическое состояние спортсменов, особенно тех, кто не привык регулярно играть в подобных условиях. В таких обстоятельствах возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, а восстановление после интенсивных рывков занимает больше времени. Кроме того, англичанам предстоит выступать при практически полностью заполненных трибунах, где подавляющее большинство болельщиков будет поддерживать хозяев турнира.

Сборная Мексики подходит к этой встрече в статусе победителя группы A. Команда уверенно преодолела групповой этап и теперь рассчитывает воспользоваться преимуществом домашней атмосферы, чтобы продолжить борьбу за выход в полуфинал мирового первенства. Поддержка десятков тысяч зрителей на «Ацтеке» может стать одним из ключевых факторов в противостоянии с одним из фаворитов турнира.

Англия также уверенно провела первую часть чемпионата мира, заняв первое место в группе L. Команда Томаса Тухеля демонстрирует организованный футбол и входит в число претендентов на самые высокие места, однако предстоящий матч станет для нее серьезной проверкой не только с точки зрения уровня соперника, но и с учетом непривычных климатических условий.

Победитель этого противостояния получит путевку в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года и продолжит борьбу за главный футбольный трофей планеты. С учетом высокого уровня обеих команд, поддержки домашних трибун у Мексики и сложных природных условий, встреча обещает стать одной из самых напряженных и зрелищных на стадии 1/8 финала мирового первенства.