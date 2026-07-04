Египет победил Австралию в серии пенальти и вышел в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 04-07-2026 00:19

Сборная Египта стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, одержав непростую победу над Австралией в драматичном матче стадии 1/16 финала. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти более хладнокровными оказались представители африканской команды, реализовавшие свои попытки значительно увереннее соперника — 4:2.

Матч состоялся на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском Арлингтоне и полностью оправдал ожидания болельщиков, подарив напряженную борьбу, множество эмоциональных моментов и интригу, которая сохранялась вплоть до последних ударов с одиннадцатиметровой отметки. Обслуживала встречу судейская бригада во главе с уругвайским арбитром Густаво Техерой.

Египетская сборная активно начала игру и сумела открыть счет уже в первой половине первого тайма. На 13-й минуте отличился полузащитник Эмам Ашур, который точным ударом завершил одну из атак своей команды и вывел африканцев вперед. Забитый мяч позволил Египту контролировать ход встречи и заставил австралийцев искать возможности для ответного удара.

После перерыва сборная Австралии значительно прибавила в активности и сумела восстановить равновесие. На 55-й минуте защитник египетской команды Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота, записав на свой счет досадный автогол. После этого игра стала еще более напряженной: обе команды создавали опасные моменты, однако реализовать их уже не смогли.

Ни в оставшееся время второго тайма, ни в дополнительное время победитель определен не был. В итоге судьба путевки в следующий раунд решалась в серии пенальти, где футболисты Египта проявили больше выдержки и точности. Африканская команда реализовала четыре удара, тогда как австралийцы сумели забить лишь дважды, что и обеспечило египтянам выход в следующую стадию турнира.

Австралия завершила групповой этап чемпионата мира на втором месте в квартете D и сумела пробиться в плей-офф, однако преодолеть первый раунд матчей на выбывание команде не удалось. Египет, также занявший вторую строчку в своей группе G, продолжает борьбу за главный футбольный трофей, подтвердив, что способен добиваться результата даже в самых напряженных матчах.

Теперь сборную Египта ожидает еще более серьезное испытание. В 1/8 финала команда встретится с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде. Независимо от того, кто станет следующим соперником, египтянам предстоит сыграть против очень сильной команды, однако успех в матче с Австралией наверняка придаст футболистам дополнительную уверенность.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля. Действующим обладателем титула остается сборная Аргентины, завоевавшая золотые медали на мировом первенстве 2022 года после драматичной победы над Францией в финале, где судьбу трофея также решила серия пенальти.