Аргентина в драматичном матче обыграла Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Дата публикации: 04-07-2026 04:19

Сборная Аргентины продолжает защиту чемпионского титула на чемпионате мира 2026 года. Действующие чемпионы мира с большим трудом преодолели барьер в лице сборной Кабо-Верде, одержав победу со счетом 3:2 лишь по итогам дополнительного времени. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Хард Рок» в Майами, получилась одной из самых напряженных и зрелищных на стадии плей-офф, а интрига сохранялась вплоть до последних минут.

Аргентинцы с первых минут владели территориальным преимуществом, однако оборона соперника долгое время успешно справлялась с атаками фаворита. Лишь на 29-й минуте команда Лионеля Скалони сумела открыть счет. Центральный защитник Лисандро Мартинес подключился к атаке и выполнил точную передачу на Лионеля Месси, который безошибочно реализовал свой момент, отправив мяч в сетку и выведя Аргентину вперед.

После перерыва сборная Кабо-Верде прибавила в активности и сумела удивить одного из главных фаворитов турнира. На 59-й минуте полузащитник Дерой Дуарте воспользовался своим шансом и восстановил равновесие, вернув интригу в противостояние. До окончания основного времени обе команды имели возможности склонить чашу весов в свою пользу, однако счет больше не изменился, и игра перешла в дополнительное время.

Первый экстра-тайм вновь начался с давления аргентинцев. На 93-й минуте после подачи углового Лисандро Мартинес оказался в нужном месте и точным ударом вывел свою команду вперед, подтвердив статус одного из главных героев встречи. Казалось, что действующие чемпионы мира сумеют удержать минимальное преимущество, однако сборная Кабо-Верде вновь проявила характер.

На 103-й минуте защитник Сидни Лопеш Кабрал сумел сравнять счет, вновь поставив Аргентину в крайне непростое положение. Африканская команда продолжала бороться на равных с именитым соперником и была близка к тому, чтобы довести матч до серии пенальти.

Решающим эпизодом встречи стал очередной угловой у ворот Кабо-Верде. На 111-й минуте Лионель Месси выполнил опасную подачу в штрафную площадь, после которой защитник Диней Боржеш в попытке выбить мяч срезал его в собственные ворота. Автогол оказался роковым для сборной Кабо-Верде, которая уже не смогла найти силы для очередного камбэка.

Благодаря этой непростой победе Аргентина вышла в следующий раунд мирового первенства и продолжает борьбу за второй подряд чемпионский титул. В 1/8 финала команде предстоит встретиться со сборной Египта, которая ранее в серии пенальти одолела Австралию. Это противостояние обещает стать одним из самых интересных на следующей стадии турнира, поскольку египтяне уже доказали, что способны навязать борьбу любому сопернику.

Для сборной Кабо-Верде чемпионат мира завершился, однако команда может покинуть турнир с высоко поднятой головой. В матче против действующих чемпионов мира она дважды сумела отыграться и была всего в нескольких минутах от серии пенальти, продемонстрировав организованный футбол, характер и желание бороться до самого финального свистка.