Кабо-Верде покинул чемпионат мира, не проиграв ни одного матча в основное время

Дата публикации: 04-07-2026 04:20

Сборная Кабо-Верде завершила свое выступление на чемпионате мира 2026 года, оставив после себя исключительно положительное впечатление. Африканская команда покинула турнир после драматичного поражения от действующих чемпионов мира — сборной Аргентины, однако примечательно, что за весь чемпионат она не уступила ни одному сопернику в основное время.

Матч стадии 1/16 финала, состоявшийся на стадионе «Хард Рок» в Майами, стал настоящим украшением игрового дня. Команда Кабо-Верде сумела навязать борьбу одному из главных фаворитов турнира и на протяжении всех 90 минут успешно противостояла звездному сопернику. Основное время завершилось со счетом 1:1, а судьба путевки в следующий раунд решалась уже в дополнительное время.

Аргентинцы дважды выходили вперед, однако футболисты Кабо-Верде оба раза находили в себе силы восстановить равновесие. Африканская сборная демонстрировала организованный футбол, высокую самоотдачу и уверенность даже под постоянным давлением соперника. Лишь в концовке второго дополнительного тайма удача отвернулась от команды.

Решающим моментом встречи стал эпизод после подачи углового, которую выполнил Лионель Месси. Защитник Кабо-Верде Диней Боржеш, пытаясь прервать опасную передачу, срезал мяч в собственные ворота. Автогол оказался роковым и принес Аргентине победу со счетом 3:2, лишив африканцев возможности перевести игру в серию пенальти.

Несмотря на вылет, выступление Кабо-Верде можно назвать одним из главных открытий нынешнего чемпионата мира. Уже на групповом этапе команда доказала, что способна конкурировать с соперниками самого высокого уровня. Африканская сборная сыграла вничью с Испанией (0:0), сумела отобрать очки у Уругвая в результативном матче (2:2), а также завершила без голов встречу с Саудовской Аравией. Ни одна из этих команд не смогла обыграть Кабо-Верде в основное время.

Особенно впечатляет тот факт, что команда сохранила статус непобежденной за 90 минут даже после встречи с действующими чемпионами мира. Аргентине потребовалось дополнительное время и стечение обстоятельств в виде автогола, чтобы сломить сопротивление организованного и дисциплинированного соперника.

Такое выступление стало важным шагом вперед для футбола Кабо-Верде. Команда не только продемонстрировала высокий уровень подготовки, но и показала, что способна на равных играть против признанных мировых грандов. По ходу турнира футболисты неоднократно проявляли характер, грамотную тактическую организацию и умение действовать под давлением, заслужив уважение болельщиков и специалистов.

Хотя путь Кабо-Верде на чемпионате мира завершился, этот турнир наверняка войдет в историю национального футбола как одно из самых успешных выступлений сборной на международной арене. Не проиграв ни одного матча в основное время и заставив Аргентину бороться до последних минут дополнительного времени, африканская команда доказала, что ее прогресс не случаен, а в будущем она вполне способна вновь преподнести громкие сенсации на крупнейших мировых турнирах.