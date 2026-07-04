«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду сборной Сенегала Исмаилу Сарра

Дата публикации: 04-07-2026 04:22

«Манчестер Юнайтед» продолжает активно искать усиление линии атаки перед новым сезоном и обратил внимание на одного из самых ярких игроков чемпионата мира 2026 года. В сферу интересов английского гранда вошел нападающий сборной Сенегала и «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр, который благодаря впечатляющему выступлению на мировом первенстве значительно повысил свою стоимость на трансферном рынке.

По информации зарубежных СМИ, руководство манкунианцев уже вышло на связь с представителями 28-летнего футболиста, чтобы изучить возможность его перехода. Пока речь идет о предварительных контактах, однако интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» считается серьезным, а сам игрок входит в число кандидатов на усиление атакующей линии команды.

Сообщается, что скауты «красных дьяволов» внимательно наблюдали за Сарром еще до старта чемпионата мира. Тем не менее именно успешное выступление сенегальского футболиста на турнире окончательно убедило руководство клуба в том, что он способен усилить состав и соответствовать требованиям тренерского штаба.

На чемпионате мира Сарр стал безусловным лидером сборной Сенегала. Несмотря на то что африканская команда завершила борьбу уже на стадии 1/16 финала, нападающий успел провести четыре матча, в которых продемонстрировал выдающуюся результативность. На его счету четыре забитых мяча и две голевые передачи, что сделало его одним из самых эффективных футболистов турнира по системе «гол плюс пас».

Такая статистика лишь подтвердила репутацию Сарра как быстрого, техничного и универсального атакующего игрока. Он способен одинаково успешно действовать на обоих флангах нападения, регулярно обыгрывает соперников один в один и представляет серьезную угрозу благодаря своей скорости и умению завершать атаки. Именно подобные качества особенно ценятся в современном футболе и делают сенегальца привлекательной целью для ведущих европейских клубов.

Однако осуществить этот трансфер «Манчестер Юнайтед» будет непросто. В «Кристал Пэлас» прекрасно понимают ценность одного из своих лидеров и не намерены расставаться с ним без серьезной финансовой компенсации. По данным источников, лондонский клуб рассчитывает получить за своего ведущего футболиста значительную сумму, поэтому потенциальные переговоры обещают быть непростыми.

Для самого Сарра переход в «Манчестер Юнайтед» стал бы важным шагом в карьере. Возможность выступать за один из самых титулованных клубов Англии и бороться за самые престижные трофеи может оказаться весомым аргументом в случае поступления официального предложения. В свою очередь, манкунианцы продолжают работу над обновлением состава, стремясь вернуть себе статус претендента на чемпионский титул и успешно выступать в европейских турнирах.

Ожидается, что дальнейшее развитие ситуации последует уже после завершения чемпионата мира, когда клубы смогут сосредоточиться на трансферной кампании. Если интерес «Манчестер Юнайтед» перерастет в официальные переговоры, переход Исмаилы Сарра вполне может стать одной из самых обсуждаемых сделок нынешнего летнего трансферного окна.