Артём Довбик может перейти в «Дженоа» на правах аренды

Дата публикации: 04-07-2026 09:49

Будущее нападающего сборной Украины Артёма Довбика в «Роме» остается неопределенным. По информации итальянских СМИ, римский клуб готов рассмотреть вариант с арендой форварда уже в нынешнее летнее трансферное окно, а главным претендентом на футболиста становится «Дженоа».

Сообщается, что руководство «Ромы» не исключает временного расставания с украинским нападающим, рассчитывая предоставить ему возможность получать больше игровой практики. После непростого прошлого сезона, омраченного проблемами со здоровьем, клуб считает, что регулярные выступления в другом коллективе могут помочь Довбику вернуть оптимальную форму и вновь выйти на прежний уровень.

Особую заинтересованность в приглашении украинского форварда проявляет главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси. По имеющейся информации, наставник лично участвует в переговорах и делает все возможное, чтобы убедить игрока принять предложение генуэзского клуба. Де Росси высоко оценивает игровые качества Довбика и считает, что он способен стать важной фигурой в атакующей линии команды уже в ближайшем сезоне.

Для «Дженоа» подписание опытного центрфорварда может стать одним из ключевых трансферов лета. Клуб стремится усилить нападение футболистом, который обладает опытом выступлений на высоком уровне, умеет эффективно действовать в штрафной площади соперника и способен добавить команде вариативности в атакующих действиях.

Минувший сезон оказался для Довбика крайне непростым. Из-за проблем со здоровьем украинский нападающий был вынужден пропустить значительную часть кампании, что серьезно сказалось на количестве игрового времени и его статистике. В общей сложности 29-летний форвард принял участие в 18 матчах за «Рому» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Несмотря на не самые впечатляющие цифры, в Италии продолжают высоко оценивать потенциал украинского футболиста. До перехода в «Рому» Довбик неоднократно демонстрировал высокий уровень результативности и считался одним из наиболее опасных нападающих европейского футбола. Именно поэтому многие специалисты полагают, что его нынешние показатели во многом стали следствием проблем с физической готовностью, а не снижения игровых качеств.

Аренда в «Дженоа» может стать для форварда отличной возможностью перезапустить карьеру. Регулярные выступления в Серии А позволят ему вернуть игровой ритм, восстановить уверенность в собственных силах и вновь привлечь внимание тренерского штаба «Ромы». Если Довбик сумеет проявить себя в новой команде, он сможет либо вернуться в римский клуб в статусе более готового игрока, либо заинтересовать других потенциальных покупателей.

Окончательное решение по будущему украинского нападающего ожидается в ближайшие недели. Пока стороны продолжают обсуждать возможные условия сделки, однако активная позиция Даниэле Де Росси и готовность «Ромы» отпустить игрока в аренду значительно повышают вероятность того, что уже в новом сезоне Артём Довбик будет защищать цвета «Дженоа».