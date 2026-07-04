Лионель Месси вышел в единоличные лидеры списка лучших снайперов ЧМ-2026

Дата публикации: 04-07-2026 09:51

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает подтверждать статус одного из главных героев чемпионата мира 2026 года. В матче 1/16 финала против сборной Кабо-Верде легендарный нападающий вновь отметился забитым мячом и помог действующим чемпионам мира одержать непростую победу со счетом 3:2 после дополнительного времени.

Гол в этой встрече стал для 39-летнего форварда уже седьмым на нынешнем мировом первенстве. Таким образом, Месси укрепил лидерство в гонке лучших бомбардиров турнира, продолжая демонстрировать феноменальную результативность. Особенно впечатляет тот факт, что для достижения этой отметки аргентинцу понадобилось всего четыре матча, что делает его среднюю результативность одной из лучших среди всех участников соревнований.

Кроме забитого мяча, Месси вновь стал одним из ключевых игроков своей команды. Именно после его подачи с углового в дополнительное время был забит решающий гол, который принес Аргентине путевку в следующий раунд турнира. Хотя мяч был записан как автогол защитника Кабо-Верде, именно опасная подача капитана аргентинцев создала момент, ставший переломным в противостоянии.

Главным конкурентом Месси в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира остается капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. На счету французского форварда шесть забитых мячей, и он продолжает сохранять реальные шансы догнать аргентинца по ходу плей-офф. Учитывая атакующий потенциал французской сборной, борьба между двумя звездами мирового футбола обещает стать одной из главных интриг заключительной части турнира.

Следом за лидерами располагаются форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд и капитан английской команды Гарри Кейн, которые забили по пять голов. Оба нападающих остаются в числе самых опасных игроков чемпионата и также сохраняют возможность вмешаться в борьбу за «Золотую бутсу» турнира.

По четыре мяча на мировом первенстве записали на свой счет сразу несколько футболистов. В этот список входят нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль, вингер Бразилии Винисиус Жуниор, лидер атак сборной Сенегала Исмаила Сарр и французский форвард Усман Дембеле. Высокая плотность результатов в верхней части рейтинга говорит о том, что борьба за звание лучшего снайпера остается полностью открытой.

Отдельного внимания заслуживает статистика капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист, которого на протяжении почти двух десятилетий неизменно сравнивали с Месси в борьбе за статус лучшего игрока современности, на текущем чемпионате мира отметился тремя забитыми мячами. Несмотря на достойную результативность, португалец пока заметно уступает своему многолетнему сопернику в списке лучших бомбардиров турнира.

Впереди у сборной Аргентины матч 1/8 финала против Египта, и у Месси появится новая возможность увеличить свой голевой счет. Если капитан действующих чемпионов мира сохранит нынешнюю форму, он сможет не только привести свою команду к очередным победам, но и завершить турнир в статусе лучшего бомбардира, еще раз подтвердив свое место среди величайших футболистов в истории мирового футбола.