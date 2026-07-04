Карло Анчелотти заявил, что советы готов принимать только от Фергюсона

Дата публикации: 04-07-2026 09:53

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти эмоционально прокомментировал критику, которая регулярно звучит в его адрес, подчеркнув, что многолетний опыт позволяет ему спокойно относиться к любым оценкам со стороны. Итальянский специалист дал понять, что уважает различные мнения, однако считает, что судить о его профессионализме могут лишь те, кто сам обладает сопоставимым опытом работы на высшем уровне.

По словам Анчелотти, в Италии давно существует известная поговорка, согласно которой каждый мужчина считает себя футбольным тренером, а каждая женщина — архитектором. Наставник с улыбкой отметил, что не берется утверждать, насколько хорошо сам разбирается в футболе, однако убежден, что люди, не имеющие соответствующего опыта, вряд ли могут объективно оценивать его работу.

Анчелотти напомнил, что за годы своей выдающейся карьеры руководил командами более чем в 1400 официальных матчах. Он подчеркнул, что даже такой внушительный показатель не означает абсолютного знания футбола, поскольку в этой игре всегда остается место для новых идей и постоянного развития. Тем не менее столь богатый опыт, по мнению специалиста, дает ему полное право доверять собственным решениям и спокойно воспринимать внешнюю критику.

Особое место в своем комментарии Анчелотти отвел легендарному шотландскому тренеру сэру Алексу Фергюсону. Итальянец отметил, что лишь один специалист в мировом футболе имеет за плечами больше проведенных матчей, чем он сам. Именно поэтому, по словам наставника сборной Бразилии, если и существует человек, чьи советы для него действительно имеют особую ценность, то это Фергюсон, который на протяжении десятилетий демонстрировал высочайший уровень тренерского мастерства.

Анчелотти подчеркнул, что всегда открыт к конструктивному диалогу и готов выслушивать разные точки зрения. Однако окончательные решения он принимает самостоятельно, опираясь на собственный опыт и понимание игры. В завершение своего выступления тренер дал краткую, но весьма яркую оценку самому себе, заявив, что никогда не считал себя футбольным гением, но при этом абсолютно уверен, что его точно нельзя назвать человеком, не разбирающимся в своем деле.

Эти слова прозвучали накануне важнейшего матча сборной Бразилии в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Уже 5 июля пятикратные чемпионы мира встретятся со сборной Норвегии в поединке за выход в четвертьфинал турнира. На фоне постоянного внимания со стороны прессы и болельщиков Анчелотти старается сохранять спокойствие, полностью сосредоточившись на подготовке команды к решающим матчам мирового первенства.

Опыт итальянского специалиста действительно остается одним из самых внушительных в истории мирового футбола. За годы работы он неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные турниры, возглавляя ведущие европейские клубы, а теперь стремится привести к очередному триумфу и сборную Бразилии. Именно поэтому каждое его заявление неизменно вызывает большой интерес как среди болельщиков, так и в футбольном сообществе.