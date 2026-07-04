Сборная Алжира сменит главного тренера после вылета с чемпионата мира

Дата публикации: 04-07-2026 09:55

Сборная Алжира в ближайшее время может объявить о смене главного тренера после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года. По информации зарубежных СМИ, руководство национальной федерации уже приняло решение о прекращении сотрудничества с Владимиром Петковичем, а главным кандидатом на освободившуюся должность считается нынешний наставник сборной Нигерии Эрик Шелль.

Поводом для серьезных кадровых изменений стало выступление алжирской команды на мировом первенстве. В стадии 1/16 финала сборная Алжира уступила Швейцарии со счетом 0:2 и завершила борьбу за титул. Несмотря на ожидания болельщиков и специалистов, команде не удалось преодолеть первый раунд плей-офф, что стало поводом для пересмотра дальнейшей стратегии развития национальной сборной.

По имеющейся информации, решение о смене главного тренера уже принято на уровне руководства федерации. Официальное объявление может последовать в ближайшее время после завершения всех необходимых формальностей. Ожидается, что вместе с новым наставником изменится и подход к построению команды, которая должна начать подготовку к следующему международному циклу.

Главным претендентом на пост считается Эрик Шелль, который в настоящее время работает со сборной Нигерии. Специалист заслужил положительные отзывы благодаря своей работе с африканской командой и считается тренером, способным быстро организовать игру коллектива и добиться стабильных результатов. Именно эти качества, по мнению руководства алжирского футбола, могут помочь национальной сборной успешно провести обновление после завершения чемпионата мира.

Владимир Петкович возглавил сборную Алжира с задачей вернуть команду в число сильнейших представителей африканского футбола. Однако поражение от Швейцарии в плей-офф стало серьезным ударом по его позициям. Несмотря на отдельные успешные отрезки работы, итоговый результат на мировом первенстве оказался недостаточным для сохранения доверия со стороны федерации.

Для Алжира смена главного тренера может стать началом нового этапа. Национальная команда традиционно располагает большим количеством талантливых футболистов, выступающих в сильнейших европейских чемпионатах, поэтому руководство рассчитывает, что новый специалист сможет максимально эффективно использовать потенциал нынешнего поколения игроков и вернуть сборную к борьбе за высокие места на международной арене.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде и завершится 19 июля. После окончания турнира многие национальные федерации традиционно проводят анализ выступлений своих команд, принимая решения относительно будущего тренерских штабов. Алжир, судя по всему, станет одной из первых сборных, где смена наставника произойдет практически сразу после завершения участия в мировом первенстве.

Если назначение Эрика Шелля будет официально подтверждено, перед новым главным тренером сразу встанет задача сформировать конкурентоспособную команду, способную успешно выступить в отборочном цикле к следующим крупным международным турнирам и вновь вернуть Алжир в число ведущих футбольных сборных Африки.